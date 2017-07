Protest la sediul central al PSD. Doi miniștri sunt vizați!

Mai mulţi membri ai Partidului Ecologist Român (PER) au pichetat joi sediul central al PSD, solicitând demiterea ministrului Mediului, Graţiela Gavrilescu, şi a ministrului Apelor şi Pădurilor, Doina Pană, notează dcnews.ro. Preşedintele PER, Dănuţ Pop, a declarat că atât Graţiela Gavrilescu, cât şi Doina Pană au mai ocupat aceste funcţii, dar nu au avut rezultate. „Nu au făcut nimic pentru stoparea defrişărilor, nu au făcut nimic pentru protejarea mediului înconjurător. Le-am oferit idei, soluţii, proiecte de lege, am cerut interzicerea exportului de buştean, am cerut interzicerea tăierilor de arbori pe o perioadă de minimum zece ani. Nu au ţinut cont niciodată de propunerile noastre. Vedem în ce situaţie am ajuns cu taxa de timbru sau de mediu. S-au câştigat toate procesele şi banii trebuie returnaţi. Le-am oferit o soluţie care se bazează pe un principiu respectat în toată lumea, „poluatorul plăteşte“, dar nu i-a interesat. Am venit în faţa sediului PSD să cerem conducerii acestui partid şi premierului să le demită“, a declarat Pop. La rândul său, vicepreşedintele PER Mircea Vintilescu a afirmat că mandatele celor doi miniştri s-au caracterizat printr-un "management defectuos".