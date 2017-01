Protest la Tel Aviv faţă de un război israelian cu Iranul

Aproximativ o sută de manifestanţi din opoziţia israeliană de stânga au defilat, joi seară, la Tel Aviv, contra unui posibil război care ar putea fi lansat de statul evreu împotriva Iranului. Mai mulţi manifestanţi afişau poze cu premierul Netanyahu şi ministrul Apărării Ehud Barak pe care era scris ”piromani”. Anterior, preşedintele Shimon Peres a declarat că este clar că Israelul nu poate ataca Iranul fără ajutorul SUA. Preşedintele israelian deţine o funcţie onorifică şi protocolară, însă are o anumită reputaţie şi se bucură de o mare popularitate. În ultimele săptămâni şi în special în ultimele zile, presa israeliană a raportat informaţii bazate pe declaraţii ale unor responsabili aflaţi sub anonimat, conform cărora Netanyahu şi Barak sunt favorabili unui atac israelian asupra instalaţiilor nucleare iraniene în următoarele săptămâni. Singura putere nucleară - neoficială - a regiunii, Israelul consideră că existenţa sa va fi ameninţată, dacă Teheranul va obţine bomba atomică. Iranul neagă că programul său nuclear are scopuri militare, aşa cum îl acuză Occidentul.