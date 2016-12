Protest soldat cu dizolvarea CA, la Oil Terminal

Aproximativ 400 de lucrători ai Oil Terminal au protestat ieri în fața companiei, în timpul ședinței Adunării Generale a Acționarilor (AGA), cerând respingerea planului de administrare propus de Consiliul de Administrație (CA) al companiei. Nemulțumirea acestora a pornit de la unul din punctele cuprinse în planul de administrare, potrivit căruia 300 de angajați vor fi disponibilizați din 2015. De asemenea, salariații au fost nemulțumiți că în același plan era prevăzută externalizarea unor servicii, fapt care însemna disponibilizarea a încă aproximativ 500 de angajați, dintr-un total de aproximativ 1.000 de salariați. ”Protestăm împotriva aprobării planului de administrare de către AGA. La proteste participă aproximativ 400 de salariați, dar mai avem încă 300 de salariați care sunt la serviciu și care ne vor sprijini dacă va fi nevoie”, a spus ieri, în timpul protestului, președintele sindicatului Oil Terminal, Nicu Androne. După aproximativ două ore de proteste, timp în care lucrătorii au cerut demisia CA, ei au primit vestea cea bună: solicitarea lor a fost ascultată. ”Planul de administrare propus de actualul CA a fost respins, iar actualul consiliu este revocat”, i-a anunțat pe protestatari directorul logistic al Oil Terminal, Armando Andreșoiu. Potrivit legii, neaprobarea planului de administrație propus de CA are ca efect revocarea din funcție a membrilor CA. ”La o dată ulterioară vor fi propuși alți administratori de către firma contractată de Ministerul Energiei pentru a face recrutare. CA interimar va întocmi un alt plan de administrație, care în termen de 90 de zile va fi adus spre aprobarea AGA”, a explicat directorul general al Oil Terminal, Sorin Viorel Ciutureanu. Acesta a încercat să explice de ce CA a venit cu propunerea de a disponibiliza 300 de salariați. El a precizat că, în această vară, conducerea companiei a avut de realizat o simulare pentru situația în care cel mai important client al Oil Terminal, compania Petrotel Lukoil (40% din activitatea Oil Terminal depinde de acest client), și-ar închide activitatea. ”În acest an am avut episodul cu Lukoil, care și-a întrerupt activitatea timp de două săptămâni. A trebuit să realizăm un scenariu pentru situația în care Petrotel Lukoil și-ar închide activitatea, și acolo era prevăzută disponibilizarea a aproximativ 200 de angajați”, a spus directorul. Întrebat cum a ajuns CA să hotărască disponibilizarea a 300 de angajați, directorul nu a avut niciun răspuns. ”La această întrebare ar trebui să vă răspundă membrii CA care au întocmit planul”, a spus Ciutureanu. Am încercat să cerem un punct de vedere referitor la acest fapt de la președintele CA, Laurențiu Gabriel Ciocîrlan, însă acesta nu putut fi contactat.