Protest spontan la o fabrică din Murfatlar

O sută de salariaţi ai unei fabrici de materiale de construcţii din Murfatlar au declanşat, ieri dimineaţă, un protest spontan, nemulţumiţi de neplata salariilor pe ultimele două luni. Liderul de sindicat din cadrul SC Eco Block SRL Murfatlar, Ion Neicu, a declarat, ieri, că cei aprox. o sută de angajaţii care au mai rămas în unitate nu şi-au mai primit salariile de două luni, motiv pentru care au încetat lucrul şi s-au adunat în faţa societăţii pentru aproximativ două ore, după care au reintrat în unitate. De asemenea, el a precizat că muncitorii sunt nemulţumiţi şi de lipsa unui contract colectiv de muncă. \"Deşi am încercat în nenumărate rânduri renegocierea contractului colectiv de muncă, care a expirat tocmai de la sfârşitul anului 2008, până în prezent nu am primit niciun răspuns din partea conducerii societăţii\", a afirmat Ion Neicu. El îl acuză pe directorul societăţii, Constantin Vasilache, că îi ignoră complet şi că nici măcar după declanşarea protestului nu a vrut să discute cu angajaţii. \"Directorul fabricii, care are 74 de ani, câinilor le dă bună ziua, însă pe noi nici nu ne-a băgat în seamă. A urlat că nu are ce discuta cu noi şi a intrat în sediul fabricii\", a precizat liderul de sindicat. Potrivit acestuia, din cei 129 de salariaţi ai fabricii, în prezent mai lucrează aprox. o sută, iar din cauza lipsei de comenzi societatea nu mai produce de la sfârşitul lui 2009, motiv pentru care angajaţii nu mai sunt plătiţi. Ion Neicu a mai declarat că salariaţii vor da în judecată conducerea instituţiei şi se vor adresa şi Inspectoratului Teritorial de Muncă din Constanţa pentru recâştigarea drepturilor salariale restante.