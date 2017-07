Protest spontan la sediul DNA: „Kovesi, la poligraf“

13:38:10 / 05 Iulie 2017

Slugile occidentului

Pacat ca dintre toate SLUGILE AMERICANE si TRADATORII din PARLAMENTUL ROMANIEI DOAR O SINGURA PERSOANA INCA MAI ARE COLOANA VERTEBRALA< DEMNITATESI ONOARE PENTRU TARA SI POPORUL ROMANESC., Este foarte greu de a mai opri din expansiune o tara RAZBOINICA care prin intermediul TRADATORILOR INTENI NE-A COTROPIT TOTAL SI NE JOACA PRECUM URSARUL PE URS LA SARBATORILE DE IARNA<. Nu se va face primavara doar cu ILIE PLESOIANU, dar acesta este EXEMPLUL CLAR ALATURI DE LUCIAN BOLCAS care mentioneaza ca AMERICANII NE-A C O T R O P I T si ne SUGE SI SANGELE,., Aducetil mereu pe chiriac bogdan si pe radu tudor sa va PROSTEASCA cu cuvintele ' CAT DE PUTERNICI SI INVICIBILI SUNT AMERICANII si cat de bine fac tarii romanesticare a pus stapanire pe toata averea nationala si acum a trecut la faza a ii-a INARMAREA PANA IN DINTI CU RACHETE NUCLEARE, TANCURI,BLINDATE si SUBMARINE ATOMICE inclusiv in Marea Neagra care pana in 1990 nu era nici un submarin atomic , acum ne inarmeaza americanii si MEREU NE ATATA CONTRA VECINILOR RUSI CU CARE TRAIM ALATURI DE PESTE 2000 de ani,. Pacat ca nu-i si jigodia de emil horezeanu de la europa libera sa ne imbuibue cu cat de puternica este germania ca vorba ceia s-a unificat si in europa ea comanda,. S-a uitat total de clauzele impuse dupa cel de al doilea razboi mondial ca germania nici odata nu va dispune de armata cotropitoare,.Toate au ramas basme Cred ca a venit timpul ca totul sa fie schimbat in romania si nu mentalitatea de tara GLOBALIZATA ci de TARA SUVERANA, INDEPENDENTA si HOTARATA DE A NU PERMITE NIMANUI DI AFARA TARII 9 AMBASADE STRAINE) DE A NE DICTA CE TREBUE SA FACEM SAU SA NU FACEM,. Trebue desfiintat DNA-ul si kiovesi la puscarie 20 de ani, curatate serviciile de SPIONI si INDIZERABILI, iat tradatorii romani la puscarie cum face in tucia presedintele ELDOGAN,.