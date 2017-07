Protestatarii #rezist încalcă legea?!

În iarna trecută, imaginile cu protestatari au făcut înconjurul lumii. Unii dintre ei au revenit în urmă cu câteva zile în Piața Victoriei, protestând împotriva PSD și a liderului său, Liviu Dragnea. Subiectul a fost comentat, în stilu-i caracteristic, și de fostul premier Adrian Năstase. Într-o postare pe blogul său, Năstase a subliniat că #rezistenții din Piața Victoriei încalcă legea. „Acum, Piața s-a transformat într-un fel de Hyde Park, unde se strâng, la diferite ocazii, tineri, mame cu copii în brațe, câini, ultrași etc. Ok. E democrație. Fiecare face ce vrea. Inclusiv multinaționalele - asta rămâne între noi. Întrebarea care mă frământă, însă, așteptând, în fiecare zi, la stopurile nesincronizate de acolo, este pe unde ajung, în „insula" din mijlocul pieței, apărătorii statului de drept, în condițiile în care nu există nicio trecere de pietoni între trotuare și „insula respectivă?!”, a scris Năstase pe blogul său. El a adăugat ironic: „Există, în opinia mea, mai multe soluții urbanistice pentru a rezolva această situație. Prima ar fi construirea unei pasarele, de la Muzeul Antipa până în centrul pieței. A doua ar fi construirea unui tunel direct de la metrou care să iasă în mijlocul pieței. Ar putea fi organizat și un transport de baloane cu heliu de pe Aeroportul Băneasa până în piață. Mai am și alte idei, dar nu pot să vi le spun, acum, pentru că am interdicții electorale”.

Adrian Năstase a continuat: „Este cert însă că, deocamdată, apărătorii statului de drept, care #rezistă, din când în când, în piață, tineri sau mai puțin tineri, încalcă legea, traversând prin locuri nemermise, pentru a ajunge în mijlocul pieței. Desigur, în numele valorilor și principiilor europene. Și sub privirile îngăduitoare ale polițiștilor din zonă. Precizez, încă o dată, nu există nicio trecere de pietoni spre centrul pieței”.