Proteste anti-imigrație din Europa până în Australia

Mii de oameni au luat parte, sâmbătă, la manifestațiile de la Dresda, în estul Germaniei, dar și din alte orașe din Europa, în cadrul unei zile europene de protest împotriva imigrației în masă și a islamizării, marcată de incidente și care a fost organizată în circa zece orașe, de mișcarea islamofobă germană Pegida (Patrioți europeni împotriva islamizării Occidentului), sub sloganul ”Fortăreața Europa”. ”Făcând abstracție de UE și de obișnuitele sale cercuri elitiste, vom dezvolta o rețea de patrioți în Europa, pentru Fortăreața Europa”, declarase, anterior, o reprezentantă de frunte a Pegida, Tatjana Festerling, care a prezentat conceptul ”Fortăreața Europa” la Dresda, oraș pe care l-a descris drept ”capitala rezistenței germane”.

Principalele două manifestații au avut loc la Dresda, fieful mișcării Pegida, unde s-au strâns între 6.000 și 8.000 de persoane, și la Praga, unde au fost aproximativ 5.000 de participanți. Lutz Bachmann, fondatorul acestei mișcări create în toamna anului 2014, nu a participat la protestul din Dresda, din cauza unor probleme de sănătate. La Dresda, protestatarii au fluturat numeroase drapele și au afișat pancarte ostile cancelarului german, Angela Merkel. Participanții au strigat ”Merkel trebuie să-și dea demisia!” și ”Europa, închide-ți frontierele”. Poliția a desfășurat peste 1.000 de agenți și mai multe tunuri cu apă, pentru a asigura securitatea.În paralel, mii de oameni au defilat la Dresda împotriva Pegida, făcând apel la toleranță, într-un oraș în care trăiesc foarte puțini străini și care a devenit, totuși, simbolul xenofobiei în Germania. Potrivit presei germane, la manifestația anti-Pegida au participat circa 2.000 de oameni, cu mult sub cifra anunțată de 10.000 de persoane. Pe pancartele purtate de protestatarii anti-Pegida se puteau citi sloganuri precum ”Nu-i loc pentru naziști” sau ”N-avem nevoie nici de xenofobie, nici de demagogie, nici de Pegida”.

În ciuda măsurilor de securitate, în unele orașe europene s-au produs ciocniri între poliție și manifestanți. La Amsterdam, forțele de securitate au arestat circa 20 de manifestanți, partizani sau adversari ai Pegida, dar și la Dublin au fost semnalate ciocniri între forțele de ordine și protestatari și au fost efectuate arestări. În alte orașe, precum Varșovia, Bratislava, Graz (sudul Austriei) sau Birmingham (al doilea oraș al Marii Britanii), protestele s-au desfășurat fără incidente.Deși în Cehia, la Praga, de pildă, manifestanții pro-Pegida au fost de ordinul a 5.000 de persoane, în Polonia, Franța, Marea Britanie, Letonia și Danemarca, mișcarea nu a reușit să adune mai mult de câteva sute de oameni. La Praga, protestatarii de extremă dreapta s-au ciocnit cu oponenții de stânga. Câteva sute de polițiști au fost trimiși pentru a separa cele două tabere, care au aruncat una în cealaltă cu petarde și sticle. Protestatarii pro-Pegida au adoptat ”Declarația de la Praga”, în sprijinul așa-zisei mișcări Fortăreața Europa, în care se atrăgea atenția că o mie de ani de cultură occidentală pot fi pierduți în curând, din cauza ”cuceririi islamice a Europei”. ”Nu vom ceda Europa dușmanilor noștri”, se scrie în documentul citat.Tot la Praga a avut loc și un protest anti-Pegida, la care au participat 400 de oameni, care au pledat pentru solidaritate cu refugiații care caută protecție și o viață mai bună în Europa.

Tatjana Festerling s-a deplasat la Varșovia, unde, în fața a circa 200 de naționaliști, a susținut un discurs în care a vorbit despre rezistența din secolul al XVII-lea, organizată de polonezi și lituanieni, saxoni și austrieci, pentru a împiedica Viena să cadă în mâinile armatei turce. ”Haideți să conducem împreună lupta împotriva islamizării”, a spus ea. Douăzeci de persoane au fost reținute și la Calais, în nordul Franței, în timpul unui protest ostil refugiaților, a cărui organizare nu fusese autorizată. Ziarul ”La Voix du Nord” a relatat că circa 150 de oameni s-au strâns în apropierea stației de tren din Calais, oraș aflat sub ”asediul” imigranților care încearcă să ajungă în Marea Britanie.După mai multe apeluri lansate de forțele de ordine, care le cereau manifestanților să se risipească, polițiștii au lansat gaze lacrimogene și au efectuat 20 de arestări. Potrivit ”La Voix du Nord”, o bună parte dintre cei care au participat la proteste nu sunt locuitori ai orașului Calais. Două sute de persoane au demonstrat și la Montpellier, în sudul Franței, împotriva imigranților.Poliția a anunțat arestarea a cinci persoane care protestau împotriva refugiaților la Copenhaga, la o manifestație organizată de grupul For Frihed (Pentru libertate), cunoscut anterior sub denumirea de Pegida din Danemarca. La mitingul pro-Pegida din Copenhaga au participat 100 de oameni, dintre care unii fluturau steaguri daneze în timp ce mărșăluiau pe străzi. Polițiștii i-au escortat pe protestatari în timp ce treceau pe lângă o contrademonstrație dinspre care erau strigate sloganuri precum ”Nu vrem rasiști pe străzile noastre”.

Reprezentanți ai grupurilor conservatoare s-au adunat sâmbătă și în capitala Australiei, Canberra, în sprijinul mișcării Pegida. Circa 400 de protestatari au mărșăluit către clădirea Parlamentului din Canberra, strigând sloganuri antimusulmane precum ”Ne place slănina” și ”Cine naiba e Allah?”. Grupările de extremă dreapta din Australia și-au exprimat ostilitatea față de prezența musulmanilor în această țară, susținând că mulți dintre ei sunt ”islamiști deghizați” și reprezintă o amenințare pentru securitatea națională.

