Proteste de 1 Mai

Preşedintele PSD Bistriţa-Năsăud, deputatul Emil Radu Moldovan, a declarat, sâmbătă, de la tribuna Ligii aleşilor locali, că PSD nu mai are ce sărbători de 1 Mai pentru că “l-au furat Boc cu ai lui”: “Avem zero mai, zero salarii, zero investiţii, zero subvenţii, zero locuri de muncă, zero viitor. Noi trebuie să facem manifestări pentru ziua de Zero Mai pe care o avem anul acesta”. El i-a îndemnat pe primarii social-democraţi să strângă nemulţumiţii din comunele lor şi, împreună cu ei, să meargă să protesteze în faţa Prefecturii pentru a le aduce la cunoştinţă prefectului şi subprefectului, “care cred că au privatizat funcţiile, nemulţumirile oamenilor din societatea românească”. Un mesaj similar a fost transmis miercurea trecută şi de către preşedintele PSD, Victor Ponta, care a declarat că, în acest an, nu este nimic de sărbătorit cu ocazia zilei de 1 Mai, social-democraţii urmând să se alăture protestelor sociale împotriva Guvernului Boc.