Proteste împotriva camerelor de supraveghere

În ziua de 11 octombrie 2008 va avea loc, în mai multe oraşe din lume, într-o manieră creativă şi paşnică, acţiunea internaţională de protest “Freedom not fear - Stop the surveillance mania!”, împotriva reţinerii de date şi a instrumentelor de supraveghere. Acţiunea de protest împotriva camerelor de supraveghere doreşte să aducă aminte oficialităţilor din întreaga lume despre seria de drepturi şi libertăţi ale omului şi să vină în sprijinul încrederii în siguranţa unei societăţi libere. Protestul va avea loc simultan la Atena, Belgrad, Berlin, Bratislava, Bruxelles, Bucureşti, Budapesta, Buenos Aires, Copenhaga, Dublin, Haga, Helsinki, Lisabona, Ljubljana, Londra, Luxemburg, Madrid, Malta, Nicosia, Paris, Praga, Riga, Roma, Skopje, Sofia, Stockolm, Talin, Valeta, Viena, Vilnius, Varşovia şi Washington, urmînd ca şi alte capitale ale lumii să îşi confirme prezenţa.

Organizaţia nonguvernamentală The German Working Group on Data Retention a publicat, pe data de 25 septembrie 2008, pe site-ul său oficial, un tratat conform căruia Germania ar trebui să permită unui număr nespecificat de autorităţi americane, ca executori legislativi, agenţi secreţi şi vameşi, să aibă acces la baza de date online a ţării, care cuprinde amprente şi mostre de ADN, în scopul de a obţine informaţii despre fiecare cetăţean german ce va călători în SUA. Această mişcare este una fără precedent în Europa, se mai arată pe site-ul organizaţiei. Asociaţia cere Guvernului german să nu accepte înregistrarea pe bază de ADN a călătorilor în SUA şi să nu facă schimb de informaţii cu orice alt stat care nu deţine un sistem eficient de protecţie a datelor. Activiştii organizaţiei declară că acest protest a fost provocat de “mania camerelor de supraveghere, a guvernelor şi afacerilor ce monitorizează şi controlează fiecare comportament al individului, orice ar face el, orice telefon ar da, oriunde s-ar duce, cu cine este prieten, care îi sînt interesele, la ce grupuri face apartenenţă, ca într-o poveste orwelliană, în care Big Brother este ochiul care înregistrează tot”. Lipsa de intimitate şi confidenţialitate care rezultă de aici pun sub risc libertatea de exprimare şi confesiune şi în munca doctorilor, a avocaţilor şi a jurnaliştilor.

În ultimii ani, în special după atentatele din SUA din 11 septembrie 2001, înmulţirea actelor teroriste a determinat autorităţile statelor occidentale să iniţieze o amplă campanie de control şi supraveghere a spaţiilor publice, mai ales în aeroporturi, gări şi la graniţe. În consecinţă, state precum Marea Britanie, Japonia, SUA şi China şi-au intensificat măsurile de control şi supraveghere, atît la graniţe, cît şi în interiorul ţării.