Proteste împotriva „mafiei retrocedărilor”

07:52:20 / 13 Noiembrie 2015

cariere Sibioara

,,Coruptia ucide"". IN ATENTIA DNA : sa se verifice modul in care Comanescu a obtinit avizele si aprobarile pentru exploatari miniere in sat Sibioara , fara a setine un Raport cu studiul de impact asupra mediului, fara a fi obligat sa-si construiasca drum de utilitate privata.A incalcat intreaga legislatie miniera, de mediu, inclusiv Constitutia Romaniei.In jud.Tulcea de exemplu sint 11 cariere de piatra iar in Sibioara patru cariere de piatra.De 15 ani satenii sint disperati.Ca si la clubul Colectiv , cirdasiile si coruptia ucid in sat Sibioara 1000 de oameni.Ne luptam sa-i desfiintam deoarece ne-au darimat casele cu detonarile lor,praful, noxele au facut un iad din vietile noastre , traficul greu ne-a darimat casele .Nu mai putem respira, toata vegetatia se usuca, ce a mai ramas din pasuni este distrus de praf si piatra iar lacul Tasaul a devenit abiotic. Cei de la controlul rutier sint amenintati de seful lor cu concedierea daca indraznesc sa verifice masinile cu piatra ale lui Comanescu. Acest om vorbeste despre coruptie ? Comanescu ne-a mincat banii pentru racordarea satului la reteaua de apa potabila achizitionind lucrarea de reparare a DC 86 cu firmele lui, adica a drumului principal satesc, fara trotoare,pe unde circula satenii, copiii, animalele,printre masinile lui Comanescu care trec cu peste 70 km/h.Asa am ramas fara apa potabila.Mina complice si criminala care a semnat si a dat unda verde acestor indivizi este primarul Chiru, cu mai multe dosare penale dupa cum am aflat noi, care zac prin sertare la comanda psd-ista.Nicaieri in lume nu exista patru cariere intr-un sat !Abuz in serviciu domnilor partasi la genocidul din Sibioara.Asteptam sa fiti arestati ca toti coruptii care au ucis tinerii din Colectiv.