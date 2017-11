Proteste în capitala țării. Manifestanții au pornit spre Parlamentul României

20:55:03 / 05 Noiembrie 2017

Ce mama dracului cauți !!!

Nu Vezi că sistemul ticăloșit MAFIOT PDL PNL CIUMA GALBENĂ și DNA cu SRI se regrupează ?.. Desigur un partid care câștigă alegerile are dreptul sa emită Legi și să schimbe legi ( Cele care au dus la crearea statului MAFIOT PDL PNL CIUMA GALBENĂ care și-a scos ciraci in stradă )..Ce a ce face guvernul este strict constituțional ! LEGILE lui Băsescu și Macovei TREBUIESC SCHIMBATE imediat urgent !.. Pt asta o să ieșim și noi in strada sa cerem DEMISIA elefantului roz a cukuvelei mov cei care sprijină statul MAFIOT PARALEL CREAT de Băsescu și care acum și-a găsit un stăpân nou in persoana președintelui și-a șefei DNA !.. DEMISIA ..