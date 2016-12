Proteste la Constanța, București și în alte orașe din țară, împotriva votului în cazul Oprea

16:40:09 / 23 Septembrie 2016

" CA PE LA NOI, LA NIMENI " !

Mai intaii sa-si dea demisia : presedintele, " guvernul meu ". si " partidul meu " ! Ne vrem tzara in napoi ! Presedintele Klaus W Johanis, nu, ne reprezinta, reprezinta doar pe cei amintitzi mai sus, si mai reprezinta doar pe cei iestzi in strada, seara trecuta, daca i-am numara, pe cei iesitzi in strada, seara trecuta, nu fac in total 2000 - 4000 de oameni. Daca astia sunt toata populatzia tzarii, atunci, cand circa 8 000 0000 de romanii, care au votat la referendumul pentru demiterea presedintelui T. Basescu, ce sa mai zicem ?! Domnilor, asta-i tzara in care traim, tzara lui " PAPURA VODA " ! Noi, poporul roman, suntem batjocoritzi in propria tzara, de unii si altzii, care sunt pusi pe capatuiala / plimbari / concedii / excursii....... de pe urma muncii celor obiditzi si saracitzi cu buna stiintza, RUSINEEEEEEEEEE !