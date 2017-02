Protestele bat la ușa ASF și Asirom

„Bună ziua, preacinstitule consiliu de conducere al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). Din cauza incompetenței și corupției voastre, oamenii ajung să facă gesturi disperate“ - așa începe scrisoarea șefului Asociației Service-urilor (ASSAI), Cristian Muntean, către șeful ASF Mișu Negrițoiu & Co. „Pentru că dați amenzi simbolice și faceți jocurile firmelor de asigurări, ele nu mai plătesc daune. Am crezut că vă veți trezi la realitate, dacă vă transmist diverse semnale, dar văd că nu e cazul. În imagine vei vedea ce se întâmplă când îi protejezi pe țeparii de la Asirom. Nu spun „rușine“, pentru că nu știi ce e asta. Drept urmare, în scurtă vreme, ne vom reîntâlni așa cum vă place vouă - cu pancarte și presă“, conchide Muntean. Reamintim că, pentru problemele identificate în cazul a peste 40% dintre dosarele de daună verificate de ASF, Asirom a fost sancționată cu 200.000 lei. În plus, unii șefi trebuie să achite câteva zeci de mii de lei. „Amenda pare mare, dacă ne raportăm la veniturile românilor obișnuiți. La o analiză mai atentă, însă, vedem că Asirom a avut afaceri de peste un miliard de lei. Practic, sancțiunea este echivalentă cu încasările făcute într-o oră și 45 de minute... Cu 9.000 de dosare de daună verificate de ASF și neachitate de către Asirom, amenda e de 22 lei/dosar sau 1,5 tichete de masă/dosar. În Italia, spre exemplu, arbitrul pieței financiare arde asigurătorii cu circa 60.000 euro/dosar toxic“, spunea recent Muntean. Ca la noi, la nimenea.