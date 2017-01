Protestele de la “MinMetal“ încing spiritele între sindicat şi administraţie

Cu toate că am intrat cu dreptul în sezonul estival, se pare că vara este mai degrabă anotimpul grevelor, şi nu cel al distracţiilor şi concediilor petrecute pe litoral. La doar două săptămîni de la greva navaliştilor din Mangalia, colegii lor din Constanţa au deschis seria conflictelor de muncă în cel mai mare port al ţării. Dacă pe “vremuri“, aceste proteste erau ceva obişnuit pentru societăţile “Agroexport“ şi “Chimpex“, fostele campioane ale grevelor din Portul Constanţa, se pare că ştafeta a fost dată mai departe. După o tentativă nereuşită din partea muncitorilor de la “Decirom“, opriţi chiar în ultimul moment să mai declanşeze greva generală, salariaţii societăţii “MinMetal“ au decis că este vremea să îşi rezolve o dată pentru totdeauna litigiile cu patronatul. Deşi în urmă cu trei zile, protestul spontan al muncitorilor a fost stins din faşă, salariaţii au recidivat şi au oprit lucrul încă o dată. Peste 200 de muncitori din schimburile de noapte şi de dimineaţă au declanşat, ieri, cel de-al treilea protest spontan. La cererea muncitorilor, nemulţumiţi de aplicarea noului Contract Colectiv de Muncă, creşterea salariilor şi acordarea tichetelor de masă, Petre Costel s-a deplasat la “MinMetal“ pentru a aplana starea conflictuală, însă accesul i-a fost interzis. “Am vrut să merg pentru a discuta cu administraţia în legătură cu situaţia salariaţilor. Cu toate că am încercat să le explic celor de la poartă că este necesar să ajung la directorul Rumpel, mi s-a explicat că nu am voie să intru în incinta societăţii. Totuşi, muncitorii adunaţi au văzut întreaga scenă, au părăsit curtea societăţii, au blocat drumul de acces cu ajutorul unui utilaj pentru a ţine departe forţele de ordine şi am putut stabili o strategie pentru perioada următoare“, a declarat Costel.

Administraţia “MinMetal“ şi conducerea FNSP se acţionează reciproc în instanţă

Liderul FNSP Constanţa a mai declarat că a fost împuternicit să îi reprezinte pe muncitori la negocierea contractului de muncă pe ramură. “În urma discuţiilor am reuşit să îi determinăm să renunţe, la mişcarea de protest, iar la începutul săptămînii viitoare, va avea loc o adunare generală sindicală pentru stabilirea deciziilor care vor fi luate în ceea ce priveşte revendicările salariaţilor şi eventualele acţiuni de protest. Dacă muncitorii vor decide că este cazul să apelăm la toate formele de protest pentru a-şi cîştiga drepturile cuvenite, inclusiv greva generală, atunci vom pune în aplicare o astfel de decizie“, a mai afirmat Costel. Aşa cum era de aşteptat, reacţia administraţiei “MinMetal“ a venit tot prin intermediul unui comunicat de presă, în care se arată că “avînd în vedere că data de 28 iunie 2007 este programată pentru începerea negocierilor Contractului Colectiv de Muncă la nivelul societaţii, considerăm acţiunile de încetare a programului de muncă 12 şi 14 iunie drept ilegale“. De altfel, Petre Costel şi Burlacu Mircea, secretarul FNSP, sînt consideraţi vinovaţi, pentru că au instigat salariaţii la grevă, motiv pentru care conducerea MinMetal a formulat acţiune împotriva FNSP Constanţa, cerînd despăgubiri pentru producţia pierdută. La rîndul său, Petre Costel a declarat că va da în judecată administraţia societăţii “Minmetal“ şi va face plîngere penală împotriva firmei de pază şi a conducerii societăţii pentru interzicerea accesului în incinta societăţii. Este dreptul lor să mă dea în judecată, însă voi dovedi că acţiunea a fost spontană şi că am fost chemaţi la solicitarea angajaţilor“, a încheiat Costel.