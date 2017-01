Protestele din penitenciare continuă! Vezi reacția ministrului Justiției!

Deținuții de la Penitenciarul Poarta Albă s-au alăturat persoanelor lipsite de libertate din alte închisori din țară într-un protest colectiv. Aceștia sunt în primul rând nemulțumiți de condițiile insalubre de detenție. „Am intrat în greva foamei și am protestat alături de colegii mei. Celulele sunt mizerabile, stăm zece în cameră. Este o infecție totală, iar ploșnițele sar peste tot. Chiar dacă am protestat, nu a luat nimeni măsuri. Să se facă dreptate!", a declarat un deținut al Penitenciarului Poarta Albă. Luni, 200 de persoane încarcerate în această închisoare au intrat în greva foamei, iar marți, prietenii și membrii familiilor deținuților s-au strâns în fața penitenciarului pentru a atrage atenția asupra problemelor pe care le au cei aflați în spatele gratiilor. Miercuri, 50 de deținuți au refuzat masa de dimineață, iar la ora prânzului, dintre aceștia doar patru au decis să continue greva foamei.

Pe de altă parte, la Penitenciarul Botoșani s-a produs miercuri o scenă greu de imaginat. Un grup de deținuți s-a urcat pe acoperișul uneia dintre clădirile închisorii, protestând față de condițiile de detenție. Oamenii au scandat lozinci precum „Libertate!" sau „Hoții!". Un protest a izbucnit miercuri și la Penitenciarul Rahova, unde 20 de persoane private de libertate au refuzat hrana. Penitenciarele din Oradea, Giurgiu, Brăila și Vaslui au trecut, de asemenea, pe lista închisorilor în care au avut loc manifestații de acest gen. La Penitenciarul Miercurea Ciuc, autoritățile au intervenit cu gaze lacrimogene pentru liniştirea deţinuţilor dintr-o celulă. Aceștia ameninţau că vor incendia saltelele și hainele.

Peste 200 de deținuți din Penitenciarul Botoșani au protestat, marți seară, în camerele de detenție. Unii au refuzat masa de seară, iar alţii au bătut în gratiile geamurilor. „Principalele aspecte semnalate de către deținuți vizează îmbunătățirea condițiilor de detenție, precum: supraaglomerarea, participarea la activități lucrative și educative, programul tv, serviciile medicale, micșorarea cuantumului pedepsei cu închisoarea şi termenele stabilite de comisia pentru liberare condiţionată", anunță Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) printr-un comunicat de presă. Ministrul Justiției, Raluca Prună, recunoaște problemele mari din sistemul penitenciar românesc. „În opt unități, deținuții au intrat în greva foamei. Penitenciarul Tulcea s-a alăturat protestului. Situația din penitenciarele din România este una sistemică și gravă. Am vorbit direct cu persoanele încarcerate. Am declarat public că este o obligație a mea, o obligație a Guvernului și a Parlamentului rezolvarea acestor probleme. În noiembrie 2015, când am preluat mandatul, am moștenit doar hârtii, nu și soluții. Sunt necesare condiții imediate pentru rezolvarea problemei supraaglomerării, a hranei, a accesului la muncă și a reintegrării acestor oameni în societate. Îi asigur pe cei aflați în detenție că lucrăm la găsirea unor soluții. Dar vreau să le spun că nu voi lua o decizie sub presiune", a declarat miercuri ministrul Justiției. Un alt caz produs într-un penitenciar a ajuns în atenția presei. Un deținut de la Penitenciarul Aiud, condamnat pentru omor calificat, a murit după ce i s-a făcut rău. Cazul a fost preluat de procurori.

