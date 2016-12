Protestele funcționarilor nu se vor opri

06:27:00 / 24 Aprilie 2015

Pana cand?

Suntem in categoria functionarilor publici si nu avem voie ca si politisti militari,sri etc sa avem afaceri private.De ce asa mare descriminare intre salariile lor si pensiile lor speciale.vom lupta sa avem si noi cat de cat pensi speciale care orcum vor fi mai mici la nivelul salariului nostru dar vor fi mai aceptabile Pe salariati militarizati vrem sa-i aliniem la UE dar pe noi cand ne aliniati.Daca noi facem greva generala si nu mai alimentam bugetele cu ce mai platiti salariile si pensiile nesimtite Trebuie sa fie o diferenta intre salarizarea si pensiile noastre dar nu asa mare vezi si pensiile magistratilor curtea de conturi grefieri etc.Nu se mai poate continua in asa fel