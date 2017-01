Protestele sindicaliştilor de la Îmbunătăţiri Funciare continuă

A doua sesiune de proteste pe acest an a Uniunii Sindicatelor Îmbunătăţiri Funciare (USIF) se arată puţin mai consistentă decât precedenta, când, după o zi de pichetare a sediului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), sindicaliştii au abandonat demersul în urma promisiunilor reprezentanţilor MADR că situaţia de la Administraţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare (ANIF) se va rezolva. Ieri s-a împlinit a cincea zi de pichetare de către 100 de protestatari a sediului MADR. Sindicaliştii spun că, până în acest moment, lista revendicărilor USIF a fost ignorată, respectiv Guvernul nu a renunţat la intenţia de modificare a Codului Muncii şi, în plus, nu le-au mai fost acordate drepturi salariale din luna decembrie 2010, iar finanţarea activităţii ANIF a fost blocată prin Legea 281/2010 care abrogă Normele metodologice privind alocarea şi acordarea subvenţiei de la bugetul de stat pentru acoperirea unor categorii de cheltuieli necesare desfăşurării activităţii de îmbunătăţiri funciare. \"Restructurat ca o condiţie a unui împrumut de 80 milioane de dolari, acordat României de către Banca Mondială, aflat în monitorizarea Fondului Monetar Internaţional şi constrâns de politica agricolă comunitară, sectorul de îmbunătăţiri funciare simte cuţitul ghilotinei\", se spune într-un comunicat al USIF. ANIF are aproximativ 5.000 salariaţi şi administrează amenajările de irigaţii, desecare, drenaj, lucrările de combatere a eroziunii solului şi apărare împotriva inundaţiilor.