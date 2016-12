Protestul minerilor de la Lonea s-a încheiat; ortacii au acceptat prime de Paşte de 250 de lei

Cei peste 60 de mineri de la exploatarea de huilă Lonea, care se blocaseră în subteran, au renunțat la forma de protest, după ce, în urma negocierilor dintre sindicaliști şi conducerea Complexului Energetic Hunedoara, s-a stabilit ca aceștia să beneficieze de prime de Paște în valoare de 250 de lei. Preşedintele Sindicatului "Muntele", Petre Nica, a declarat că minerilor le vor fi acordate prime de Paşte în valoare de 250 de lei. Ortacii urmează să primească banii vineri. "Ca urmare a negocierilor purtate în cursul zilei de astăzi, am încheiat un protocol cu administrația Complexului Energetic Hunedoara. Minerii vor primi tichete cadou în valoare de 250 de lei, ca primă de Paște, până vineri. De asemenea, vor fi acordate tichetele cadou restante de luna trecută", a declarat președintele Sindicatului "Muntele", Petre Nica. Minerii din două schimburi de la exploatarea de huilă Lonea s-au blocat în subteran astăzi, iar cei de la Vulcan au intrat cu întârziere în schimbul de dimineață, după ce sindicatele nu au reușit să ajungă la o înțelegere cu reprezentanții Complexului Energetic Hunedoara privind primele de Paște. Potrivit președintelui Sindicatului "Muntele", Petre Nica, peste 60 de mineri din schimburile trei și patru de la Mina Lonea au refuzat să iasă din subteran după programul de lucru. El preciza că ortacii sunt nemulțumiți că prima de Paște, de 230 de lei care se oferă sub formă de tichete cadou, prevăzută în contractul colectiv de muncă este mult mai mică decât cea de anul trecut, de 400 de lei, tot sub formă de tichete cadou. "Oamenii consideră că primele de Paște au fost înjumătățite și au ales această formă de protest pentru a atrage atenția asupra problemelor. Minerii care intră în subteran nu sunt vinovați de faptul că managementul a fost deficitar și că anul 2014 a fost încheiat cu multe minusuri", declara Petre Nica.

foto: gandul.info