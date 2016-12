Protocol de colaborare cu Fundaţia Nordisk

SEMNARE Consiliul Judeţean Constanţa (CJC), prin preşedintele Nicuşor Constantinescu, a semnat, vineri, protocolul de colaborare cu Fundaţia Nordisk Ambulancetjenesten din Danemarca. „Este, de fapt, un nou protocol pe care îl semnăm cu Fundaţia Nordisk, cu care colaborăm încă din anul 2004. În linii mari, protocolul prevede colaborarea pentru colectarea unor obiecte de mobilier, echipamente medicale, a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar de către fundaţia Nordisk, necesare unor instituţii din judeţul Constanţa. Ţinând cont de criza economică şi de situaţia în care a ajuns România, cred că este benefică această colaborare. Fundaţia a adus numai produse de calitate, cu o uzură foarte mică, cu care am dotat diverse şcoli, grădiniţe sau alte instituţii, lucru pe care dorim să îl facem în continuare”, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu. El a precizat că una din autospecialele Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, care funcţionează încă din 2004 şi care a salvat mii de vieţi, este o donaţie a Fundaţiei Nordisk, coordonată de Leif Kristensen. „Este o onoare pentru mine să am această colaborare cu CJC şi cu preşedintele Nicuşor Constantinescu. Noi ne bucurăm că putem să-i ajutăm pe oamenii nevoiaşi din judeţul Constanţa şi ne dorim să îi ajutăm în continuare. În Danemarca avem atât de multe materiale şi bunuri pe care le aruncăm şi m-am gândit că putem să le donăm pentru a-i ajuta pe alţii, care nu au posibilitatea să le cumpere. Am găsit la CJC oamenii cu care să demarăm această colaborare, care până în prezent a avut rezultate foarte bune. M-am bucurat enorm când am dus, cu ceva timp în urmă, la Centrul de Palasament Ovidiu, câteva piese de mobilier şi haine. M-am bucurat de bucuria copiilor de acolo, care au primit cu entuziasm tot ce le-am dus”, a declarat Lief Kristensen.

MULŢUMIRI Preşedintele Constantinescu a adăugat că le mulţumeşte cetăţenilor danezi care au avut şi au încredere în Fundaţia Nordisk pentru că şi-a dovedit de-a lungul timpului rolul caritabil pe care şi l-a asumat. „Sperăm să ne sprijine în continuare, pentru că avem nevoie de sprijinul cetăţenilor şi instituţiilor daneze”, a mai declarat el. „În baza protocolului încheiat între CJC şi Fundaţia Nordisk, beneficiarii acestor bunuri sunt centrele de plasament şi alte instituţii care au nevoie de bunurile donate. Toate centrele, fie că sunt pentru copii sau pentru persoane adulte, vor beneficia de aceste obiecte care vor fi donate de Fundaţia Nordisk. Noi am avea acum nevoie de 346 de paturi, 560 de saltele, lenjerie de pat, haine pentru copii şi pentru adulţi, 54 de biciclete fixe ergonomice, 56 de benzi rulante, 110 steppere şi 66 de paliere pentru gimnastică, dar şi multe altele”, a declarat directorul general adjunct al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Ştefan Tudose.