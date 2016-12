Protocol de colaborare între „Ovidius“ şi o universitate din New York

Universitatea „Ovidius” din Constanţa şi Bronx Community College din New York au semnat, ieri, un protocolul de colaborare universitară în domeniul schimburilor academice şi cercetare. Rectorul universităţii constănţene, prof.univ.dr. Dănuţ Tiberius Epure, şi rectorul Bronx Community College, dr. Carole M. Berotte Joseph, au semnat un protocol ce vizează proiecte de cercetare comune; schimb de studenţi şi cadre didactice; asigurarea participării la programe universitare internaţionale; organizarea de conferinţe, prelegeri şi ateliere; organizarea unor programe şi şcoli de vară cu participare la programul de limbă şi cultură românească al universităţii dobrogene şi publicarea rezultatelor conferinţelor organizate în colaborare. Protocolul a fost semnat în prezenţa consulului general al României la New York, Marian Pârjol, a profesorului de la Departamentul Educaţiei New York, Stella Sanchez, profesorului de la Catedra de limba română „Nicolae Iorga” a Universităţii Columbia „New York”, Mona Momescu, şi a reprezentantului Universităţii „Ovidius”, prof. dr. Adina Ciugureanu. Bronx Community College este cea mai mare universitate din New York, cu peste 48.000 de studenţi în 23 de colegii. Colaborarea dintre Universitatea „Ovidius” şi Bronx Community College, New York, face parte dintr-un amplu proiect ce se circumscrie politicilor de promovare a imaginii României şi de dezvoltare a relaţiilor bilaterale dintre Statele Unite şi România, pe linie educaţională.