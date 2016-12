Protocol de colaborare pentru protejarea mediului

Jandarmeria Română şi Garda Naţională de Mediu (GNM) au semnat, vineri, un nou protocol de colaborare, care are ca scop derularea de acţiuni în comun pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor în domeniul protecţiei mediului înconjurător. Protocolul a fost semnat la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, de către inspectorul general al Jandarmeriei, colonel dr. Mircea Olaru şi comisarul general al GNM, Ovidiu Constantin Dăescu. În contextul atribuţiilor stabilite prin lege, Jandarmeria Română participă, împreună cu comisarii GNM, la supravegherea, controlul şi asigurarea protecţiei mediului, precum şi la limitarea şi înlăturarea consecinţelor dezastrelor naturale, tehnologice, de mediu sau complexe. Colaborarea dintre cele două structuri are ca principală finalitate creşterea eficienţei acţiunilor de prevenire şi combatere a faptelor de încălcare a normelor legale din domeniul protecţiei mediului şi a celor din domeniul ordinii şi siguranţei publice. Parteneriatul dintre jandarmi şi comisarii GNM are ca scop asigurarea securităţii mediului prin acţiuni de prevenire a riscurilor şi limitare a ameninţărilor de ordin ecologic.