Protocol de înfrăţire Năvodari - Krusevo

Primarii oraşelor Năvodari şi Krusevo au semnat, vineri, acordul de înfrăţire în vederea unei mai bune colaborări în domeniul turismului, administraţiei publice locale, dar şi în ceea ce priveşte dezvoltarea economică şi schimbul de experienţă din punct de vedere cultural. Colaborarea dintre cele două administraţii locale are deja o vechime de doi ani, timp în care au fost stabilite o serie de legături. De exemplu, în fiecare an, pentru scurte perioade de timp au fost cazaţi 11 copii din Krusevo la familii din Năvodari, urmând ca, în perioada următoare, copii din Năvodari să fie primiţi de familiile din Krusevo. Oraşul macedonean este aşezat într-o zonă montană şi are aprox. 10.000 de locuitori. (R.N.)