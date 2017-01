Protocol între minister şi camerele de comerţ pentru dezvoltarea IMM-urilor

Ministrul pentru IMM-uri, Ovidiu Silaghi, a declarat că ministerul va semna protocoale cu Camerele de Comerţ din ţară pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, simplificarea procedurilor de înfiinţare a firmelor şi reducerea birocraţiei şi corupţiei. \"Am avut discuţii cu reprezentanţii Camerelor de Comerţ din ţară privind acest protocol şi sperăm ca, pînă la sfîrşitul acestei luni, să fie gata. Nu este simplu, pentru că trebuie semnat cu fiecare Cameră de Comerţ în parte\", a spus Silaghi. Protocolul prevede realizarea unor parteneriate publice private între minister şi Camerele de Comerţ, pe diferite proiecte punctuale. \"Este o iniţiativă pe care am apreciat-o, pentru că este nevoie de dialog şi colaborare între autorităţi şi mediul de afaceri. Noi am şi propus un model de protocol, însă, în ultimele săptămîni nu am mai primit niciun răspuns din partea ministrului. Sîntem deschişi să discutăm pe marginea lui, pentru a-l aduce într-o formă acceptată de toată lumea\", a declarat directorul general al Camerei de Comerţ şi Industrie Bucureşti (CCIB), Ştefan Popa. În protocolul propus de CCIB, obiectivele principale sînt \"consolidarea clasei mijlocii, prin dezvoltarea IMM-urilor şi sprijinirea celor ce practică profesiuni liberale, prin crearea cadrului instituţional, simplificarea formalităţilor de înfiinţare/autorizare a firmelor şi actualizare a datelor acestora, diminuarea birocraţiei şi diminuarea corupţiei\". De asemenea, un punct important îl reprezintă sprijinirea IMM-urilor în accesarea de fonduri naţionale şi internaţionale, mai ales prin crearea de instituţii şi instrumente financiare adaptate cerinţelor acestora, prin realizarea de mecanisme vizînd reducerea volumului garanţiilor percepute de bănci în obţinerea creditelor. Ştefan Popa a mai spus că acest protocol nu poate fi unul standard, pentru că fiecare judeţ are specificul său şi trebuie adaptat nevoilor de acolo.