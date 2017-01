Protocol între şagunişti şi o universitate din Chişinău

Universitatea „Andrei Şaguna” din Constanţa a adăugat în palmares încă un protocol cu o instituţie de prestigiu de peste hotare. Este vorba despre Academia de Administrare Publică (ACP) de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, care, începând de vineri, este partener al Universităţii „Andrei Şaguna” pentru dezvoltarea procesului de cercetare şi învăţământ. Preşedintele Universităţii „Andrei Şaguna”, prof. univ. dr. Aurel Papari, a declarat că protocolul semnat cu rectorul ACP, prof. univ. dr. Vasile Marina, are rolul de a extinde cercetarea ştiinţifică academică, precum şi de sprijinire a cadrelor didactice şi a studenţilor în dezvoltarea unor teme de cercetare multidisciplinară. În plus, colaborarea are ca scop şi iniţierea şi derularea în parteneriat a unor proiecte europene. Reprezentanţii celor două instituţii de învăţământ au convenit să deruleze un program de colaborare educaţională şi ştiinţifică, de promovare a relaţiilor de lucru şi extinderea cooperării internaţionale. Totodată, prof. univ. dr. Vasile Marina a spus că parteneriatul are ca rol îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţământ şi cercetării ştiinţifice în cadrul şi conform strategiilor educaţionale ale celor două instituţii. În plus, protocolul vizează ca cele două universităţi să realizeze şi un schimb de experienţă, ceea ce înseamnă ca profesorii şi studenţii din Republica Moldova să vină în România, iar profesorii şi studenţii din România să treacă Prutul pentru a observa cum se predă în Republica Moldova. În plus, în cadrul protocolului, pe durata a cinci ani, dar cu posibilitatea de înnoire de către conducerile universităţilor, vor fi organizate cursuri postuniversitare, de masterat sau doctorat, pentru studenţii celor două mari instituţii de învăţământ.