Protocol şi pentru medicii specialişti

Conducerea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) a semnat şi cu medicii specialişti un protocol, la fel ca în cazul doctorilor de familie, aceştia reclamând în principal plata nediferenţiată a specialităţilor medicale şi chirurgicale. Discuţiile dintre medicii specialişti şi conducerea CNAS s-au încheiat joi, aproape de miezul nopţii, după aproximativ 13 ore de negocieri, la finalul acestora fiind semnat un protocol. \"Am discutat cu medicii specialişti mai multe probleme, iar în final am semnat un protocol şi am hotărât că ori de câte ori apar situaţii nedorite ne vom întâlni şi vom discuta aceste probleme\", a declarat, vineri, preşedintele CNAS, Lucian Duţă. Medicii specialişti au reclamat, în principal, plata nediferenţiată a specialităţilor medicale şi chirurgicale, preşedintele CNAS subliniind faptul că aceasta este o problemă soluţionată din punct de vedere tehnic. Medicii de familie au reluat, de joi, eliberarea reţetelor compensate şi gratuite, precum şi a trimiterilor către specialist, după exact o săptămână de la sistarea prescrierii acestora. Decizia a fost luată, miercuri seară, în urma semnării unui protocol cu conducerea CNAS, după mai bine de 12 ore de negocieri privind normele de aplicare a contractului cadru pe 1020 privind asistenţa medicală. Reprezentanţii medicilor de familie anunţau, la finalul discuţiilor, că schimbările obţinute în urma negocierilor cu conducerea CNAS vizează câteva aspecte legate de sancţiuni şi de ponderea procentelor acordate unor pacienţi. Aceştia au precizat că mai sunt aspecte care vor fi discutate în următoarele luni, unul dintre ele fiind şi subiectul care a stârnit discuţii controversate, respectiv cel vizând bugetul orientativ. Contractul cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în 2010 a fost aprobat de Guvern în şedinţa din 31 martie şi publicat în 1 aprilie în Monitorul Oficial. Prevederile noului contract-cadru au intrat în vigoare de la 1 aprilie.