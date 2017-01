Protocolul parafat în Vrancea pentru deblocarea activităţii judeţului, încălcat de Coaliţie a doua zi

Consilierii PNL, PD, PC şi PNG nu s-au prezentat luni la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Vrancea (CJV), convocată de Marian Oprişan, după ce, duminică, liderii partidelor reprezentate în Consiliu au decis reluarea activităţii instituţiei şi organizarea unui referendum privind dizolvarea CJ şi organizarea de alegeri anticipate. Preşedintele CJV, Marian Oprişan, a amînat începerea şedinţei cu o oră pentru a-i aştepta pe cei 22 de consilieri, care nu au venit, astfel că numărul şedinţelor la care consilierii cu pricina nu s-au prezentat a ajuns la şapte. "Este lipsă de respect la adresa cetăţenilor judeţului Vrancea şi lipsă de respect faţă de oamenii aflaţi în suferinţă în acest moment, pentru că cei 22 de consilieri care absentează pentru a şaptea oară consecutiv au jurat să facă totul pentru locuitorii acestui judeţ. Din păcate, iată care este rezultatul unor interese politicianiste înguste, care nu au nicio legătură cu realitatea trăită de cetăţenii judeţului Vrancea", a declarat Oprişan. El a adăugat că nu îşi poate explica de ce oameni care susţin că sînt responsabili nu-şi pot respecta cuvîntul dat şi înţelegerile făcute, deşi la întîlnirile avute cu liderii celor patru partide politice, cuvîntul "onoare" a fost folosit foarte des de către aceştia. Oprişan a lansat încă odată un apel către liderii centrali ai PNL, PD, PC şi PNG pentru a le cere celor 22 de consilieri judeţeni să respecte legea şi să se prezinte la şedinţele CJV pentru a debloca activitatea instituţiei. Totodată, Oprişan i-a cerut public preşedintelui României să medieze acest conflict. "Solicit preşedintelui României Traian Băsescu să folosească prerogativele prezidenţiale şi constituţionale şi să medieze această situaţie, deşi legea nu se discută, ci se aplică. Fac apel către Guvernul României să găsească soluţii pentru ca cele 73 de unităţi teritorial-administrative din Vrancea să funcţioneze în condiţii normale", a mai spus Oprişan, susţinînd că bugetele locale nu au putut fi rectificate deoarece cei 22 de consilieri au refuzat să se prezinte la şedinţe.

Vicepreşedintele PNL Vrancea, Romeo Seciu, a declarat că cei 22 de consilieri nu au participat la şedinţa de luni deoarece "sînt unele neînţelegeri privind ordinea de zi şi modalitatea de aprobare a unor hotărîri". "În urma unor discuţii purtate cu colegii consilieri, am ajuns la concluzia că nu este timpul necesar să putem rezolva aceste divergenţe pentru a merge la şedinţă. Din acest motiv, i-am comunicat domnului Oprişan că vom încerca să găsim soluţii şi la o şedinţă viitoare să ne prezentăm aşa cum am promis, iar lucrurile să intre în normal", a spus Romeo Seciu. La rîndul său, preşedintele PD Vrancea, senatorul Jan Vraciu, a declarat că are încredere în continuare în preşedinţii partidelor reprezentate în CJV şi în faptul că aceştia doresc deblocarea situaţiei. Vraciu a precizat că există însă "unele reticenţe şi neîncredere" din partea celor 22 de consilieri: "Sînt unele disensiuni mai vechi şi care nu pot fi realizate într-o zi". Liderii partidelor politice reprezentante în Consiliul Judeţean Vrancea au decis, duminică, reluarea activităţii instituţiei şi organizarea unui referendum prin care cetăţenii să se pronunţe în privinţa dizolvării CJ şi organizării de alegeri anticipate. Înţelegerea prevede deblocarea activităţii CJ Vrancea şi participarea celor 22 de consilieri la şedinţele acestei instituţii pentru aprobarea proiectelor de hotărâri care vizează buna administrare a judeţului. Liderii PNL, PD, PC şi PNG au acceptat propunerea preşedintelui CJ Vrancea, Marian Oprişan, de a se organiza un referendum pentru a vedea dacă cetăţenii doresc dizolvarea Consiliului Judeţean şi organizarea de alegeri anticipate.