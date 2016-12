Protocolul Puterii!

Ca răspuns la „pactul” dintre PSD şi PNL, ministrul Culturii, Kelemen Hunor, spune că încheierea unui protocol al formaţiunilor din coaliţia guvernamentală ar trebui finalizat în zece zile, subiectul fiind, potrivit lui Kelemen, propus chiar de UDMR în urmă cu două săptămâni. Kelemen Hunor a precizat că UDMR va semna cu partenerii de coaliţie protocolul privind priorităţile pentru următorii doi ani din punct de vedere legislativ şi executiv, care, în opinia Uniunii, va trebui să includă, printre altele, adoptarea Legii privind Statutul minorităţilor naţionale şi reorganizarea regiunilor de dezvoltare. „Sigur că vom semna. De aceea am propus acest protocol, iar toată lumea a fost de acord”, a declarat Kelemen Hunor. Întrebat dacă semnarea de către UDMR a acestui protocol va fi o garanţie că organizaţia va rămâne alături de PDL la guvernare în următorii doi ani, Kelemen Hunor a precizat că o astfel de garanţie este acordul de guvernare semnat cu PDL. „Garanţia este că noi am făcut un acord de guvernare când am format această coaliţie. Avem un program de guvernare şi cu toţii suntem decişi să mergem în continuare respectând acordul de coaliţie şi programul de guvernare. Până când aceste lucruri sunt respectate, nu se pune problema ruperii coaliţiei. După 2010, nu avem motive să ne gândim la o rupere a coaliţiei”, a subliniat Kelemen Hunor. La rândul său, preşedintele UNPR, Marian Sârbu, a declarat că UNPR este interesată de încheierea unui protocol de susţinere a majorităţii guvernamentale, însă semnarea unei alianţe electorale este încă prematură. Premierul Emil Boc a declarat, ieri, după întâlnirea cu senatorii UDMR, că la nivelul coaliţiei s-a convenit asupra semnării de către cele patru formaţiuni care o alcătuiesc a unui \"document de funcţionare a coaliţiei\", \"de consolidare\" a funcţionării acestei structuri pentru următorii doi ani