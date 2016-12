Protocolul USL Ovidiu, consfinţit prin alegerea viceprimarului PNL

TINERI ÎN POLITICĂ Neînţelegerile la nivel politic între PSD şi PNL de la Ovidiu par să se fi terminat, după ce ieri consilierii locali au ales un nou viceprimar. Contracandidaţi în bătălia pentru fotoliul de primar preşedintele PNL Ovidiu Ciprian Hanganu şi preşedintele PSD Ovidiu George Scupra au continuat disputa politică şi după terminarea alegerilor, Hanganu fiind consilier local, în timp ce Scupra intra în pielea primarului. Cum niciunul dintre cei doi tineri politicieni nu a lăsat de la el, a fost nevoie de intervenţia conducerilor judeţene ale PSD şi PNL pentru a linişti spiritele şi a-i direcţiona pe drumul politic cel bun pe cei doi juni. După lungi negocieri, s-a ajuns la etapa semnării protocolului de colaborare dintre PSD şi PNL la Ovidiu, pentru ca USL să funcţioneze, şi pentru a pune capăt alianţei nefireşti dintre PSD şi PDL. Ceea ce probabil că cei doi tineri politicieni nu au înţeles este faptul că disputa politică nu trebuie să afecteze comunitatea. Din nefericire, acest lucru s-a întâmplat în primele luni de la terminarea alegerilor din iunie, şi era foarte aproape să se întâmple şi în continuare, dacă de la nivel judeţean cele două partide nu găseau soluţiile de dezamorsare a conflictului.

CONFLICT DEZAMORSAT La începutul şedinţei de consiliu, primarul George Scupra, în calitate de iniţiator, a anunţat scoaterea din convocator a patru proiecte de hotărâre, printre care şi cele două privind revocarea din funcţie a viceprimarului PDL şi alegerea noului viceprimar PNL. „Nominalizarea noului viceprimar a fost făcută la ora 12.55, în condiţiile în care şedinţa de consiliul începea la ora 13.00. Pe 26.10.2012 am avut o întâlnire în cadrul USL, dar la care nu s-a stabilit nimic. Am propus să detensionăm situaţia şi să ne aşezăm serios la masa negocierilor pentru a rezolva problemele de ordin politic. Am făcut mai multe invitaţii consilierilor PNL şi PSD pentru a reglementa problemele, dar nu am primit niciun răspuns”, a declarat Scupra. Deranjaţi de nerespectarea protocolului, consilierii liberali au solicitat introducerea pe ordinea suplimentară a şedinţei a celor patru proiecte retrase de primar, de această dată iniţiate de o treime din consilierii locali. După mai multe discuţii în contradictoriu, hotărârile au fost aprobate de majoritatea consilierilor. În aceste condiţii, oraşul Ovidiu are de ieri un nou viceprimar, în persoana liberalului Iulian Leonte. „Prin hotărârile aprobate, la Ovidiu avem un USL funcţional. Acest lucru este foarte important, pentru că proiectele de infrastructură, sociale, culturale, sportive, de care locuitorii oraşului Ovidiu au atâta nevoie, pot avea sprijinul Guvernului USL şi al Consiliului Judeţean Constanţa”, a declarat responsabilul de zonă din cadrul PSD, Adrian Gâmbuţeanu.