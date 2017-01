„Provincialii”, la malul mării

Fanii de la malul mării ai trupei „Provincialii” s-au putut bucura, vineri seară, de un concert de excepţie, susţinut de trupa preferată. Grupul a concertat în clubul „Café D’art Scena”, care a fost plin pînă la refuz, publicul primind cu aplauze şi bucurie fiecare piesă interpretată de Ionuţ Ungureanu&co. Deşi cei mai mulţi cunosc trupa „Provincialii” ca pe un grup destul de... „cuminte”, vineri seară, cei cinci componenţi ai trupei au dat dovadă de o energie debordantă, interpretînd piese din repertoriul internaţional, într-o manieră proprie. Piese rock, dar şi celebrul hit al Gloriei Gaynor, „I Will Survive”, au ridicat publicul în picioare. Nici solistul trupei „Provincialii”, Ionuţ Ungureanu, nu a fost mai prejos, artistul dînd dovadă de o energie ieşită din comun, cîntînd, dansînd, vorbind cu cei prezenţi, ba mai mult, chiar s-a urcat pe un scaun, unde a continuat să danseze. Nici piese din repertoriul grupului nu au lipsit din concertul „provincialilor”, „Time” şi „Noaptea pe covor” fiind primite de audienţă cu acelaşi entuziasm. Finalul concertului a fost de-a dreptul... incendiar, Ionuţ renunţînd la tricou, în uralele doamnelor şi domnişoarelor. „De Constanţa ne leagă amintiri frumoase, de aici a pornit totul, în 2005, la Festivalul de la Mamaia, pentru mine, Constanţa şi Mamaia înseamnă tot una. Şi atunci, în 2005, cînd am luat trofeul, a fost un moment care ne-a propulsat. În 2005, eram la momentul în care toată lumea spunea că muzica trupei nu sună bine, trebuia să convingem şi iată că, după Mamaia, am reuşit să convingem şi nimeni nu s-a mai îndoit de muzica noastră. După 2005, a fost un episod în care am luat avînt, iar în 2006, am reconfirmat la Mamaia, cînd am venit cu o piesă foarte frumoasă, Aproape de cer şi am luat locul I, mai bine de atît nu se putea”, a mărturisit Ionuţ Ungureanu, care, la finalul concertului, a fost asaltat de fani. Trupa „Provincialii” s-a înfiinţat în urmă cu şase ani, cînd Ionuţ Ungureanu, solistul grupului şi Eugen Radu (clape) l-au cooptat pe Costel Constantinescu (chitară solo). În această formulă, grupul a susţinut o serie de concerte în capitală, dar după ce a semnat un contract cu hotelul Marriott, pentru o petrecere a Ambasadei Statelor Unite ale Americii, trupa a fost nevoită să adopte formula clasică de cinci componenţi. Astfel, grupul a fost întregit cu Emil Marcu (bas) şi Matei Stanciu (tobe).