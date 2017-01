"Provincialii", o nouă imagine în 2007

După ce a cîştigat, doi ani consecutiv, premiul I la Festivalul de la Mamaia, în 2005 fiind chiar deţinătorii Marelui Trofeu, trupa "Provincialii" s-a bucurat de o atenţie deosebită din partea publicului. După ce au lansat hituri precum "Noaptea pe covor", cu Anemona Niculescu (ex A.S.I.A.) şi "Sărutul nopţilor de rai" cu Andra, "Provincialii" pregătesc, pentru anul 2007, un nou material discografic. "Îmi doresc să putem finaliza, în acest an, noul material discografic la care lucrăm, vrem să fie mult mai profesional", a declarat Ionuţ Ungureanu, liderul formaţiei. În plus, odată cu noul album, trupa va afişa un nou... look, care este încă ţinut secret. "Vom avea şi o imagine nouă, de care se va ocupa o echipă profesionistă, însă nu pot da detalii, deocamdată", a mai spus Ionuţ.