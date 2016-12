“Provizii” de... medicamente şi materiale sanitare

În contextul actualei crize, pentru a putea supravieţui, medicii şefi de secţii din spitale caută fel şi fel de soluţii pentru a avea, la zile „negre”, medicamente şi materiale sanitare. Sînt doctori care recunosc că mai sînt situaţii cînd îşi pun pacienţii mai înstăriţi să-şi cumpere medicamentele şi unele materiale sanitare, pentru a reuşi să facă ceva provizii. Un medic din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, care a preferat să-şi păstreze anonimatul, a spus că sînt bolnavi care chiar nu au cu ce să-şi cumpere medicamentele, aşa că atunci se apelează la micile rezerve. „Ce să facem cu aceşti bolnavi, dacă nu au bani. Nu au bani nici măcar să-şi cumpere o hîrtie igienică... Dacă nici spitalul nu are la momentul respectiv un anumit medicament de care el are nevoie, lăsăm bolnavul fără tratament?”, întreabă medicul. Şi nu este singurul care recunoaşte că mai apelează şi la această metodă. Pe de altă parte, şi medicii şefi de secţii care coordonează şi unele programe de sănătate sînt nevoiţi să-şi facă unele provizii, mai ales că finanţarea pentru programele de sănătate se face mereu cu întîrziere, la începutul fiecărui an. „Ne-am obişnuit deja cu această situaţie aşa că, atunci cînd facem comenzile de medicamente şi materiale sanitare, cerem mai mult, să ne ajungă şi în prima parte a anului viitor”, a declarat şeful Clinicii Dermato-venerice (DV) din cadrul SCJU, totodată şi coordonatorul programului DV la nivelul judeţului Constanţa, dr. Gheorghe Nicola. „Trebuie să fim foarte atenţi la consumul de medicamente şi materiale sanitare. Totul este să ştim să le folosim, să nu facem exces”, a mai spus medicul şef.