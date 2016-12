Provizii de iodură de potasiu

Achiziţia de iodură de potasiu pentru rezerva strategică a Ministerului Sănătăţii (MS) ar putea fi luată în discuţie săptămâna viitoare, dar acest fapt nu are legătură cu situaţia din Japonia, a declarat, ieri, ministrul Sănătăţii, Attila Cseke. „În această perioadă analizăm rezerva strategică a instituţiei. Luăm în calcul şi posibilitatea de a achiziţiona iodură de potasiu, dar fără nicio legătură cu Japonia”, a precizat ministrul Sănătăţii. Întrebat dacă are informaţii cu privire la faptul că norul radioactiv ar fi deasupra Europei, acesta a spus că specialiştii nu confirmă. “Specialiştii nu confirmă existenţa unui nor radioactiv deasupra Europei. Am auzit că acest lucru a fost spus de un francez, dar autorităţile nu au transmis nicio informaţie în acest sens”, a spus demnitarul. Norul radioactiv provenind de la centrala niponă Fukushima ajunge în aceste zile deasupra oraşului Paris , a anunţat Autoritatea franceză pentru Siguranţa Nucleară, dând asigurări că nivelul de radioactivitate este extrem de scăzut şi nu va avea efecte asupra sănătăţii, a relatat Le Figaro, în ediţia online.