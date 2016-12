”Provoc cât mai mulți tineri să se implice și să facă bine oamenilor”

Alexandra Mădălina Ioniță are 17 ani și este elevă la Liceul Teoretic ”Traian” din Constanța. Este o tânără cu zâmbetul pe buze, care spune cât de mult au schimbat-o cei peste 5 ani de când face voluntariat în cadrul fundației Oratoriul ”Don Bosco”, transformând-o într-o persoană mai generoasă și mai atentă la problemele celor din jur. ”La fundație vin copii de toate clasele sociale, de toate vârstele, iar noi îi ajutăm, facem cursuri formative pentru ei, în care îi învățăm care sunt valorile cele mai importante: ce este bunătatea, cum să se comporte în societate, pentru că unii sunt dezavantajați deoarece nu au primit aceste informații la timp”, a povestit Alexandra. Pentru că cei din mediile dezavantajate nu au parte de prea multe activități de socializare, tânăra organizează, alături de alți colegi din fundație, tot felul de activități, jocuri, concursuri, spectacole de Crăciun sau de Paște, încercând să le facă viața mai frumoasă.

PESTE 5 ANI DE EXPERIENȚĂ ÎN VOLUNTARIAT Tânăra povestește că a ajuns să facă voluntariat din pură întâmplare, însă pe parcurs s-a implicat tot mai mult în tot felul de activități. ”Sunt cam de 5 ani în fundație și, deși am ajuns aici dintr-o întâmplare, sunt foarte fericită că fac parte din această echipă și nu aș vrea să mai plec. La început participam la activitățile organizate la oratoriu și îmi plăcea, pentru că aveam 12 ani, ne jucam, făceam sport, erau și mulți prieteni de-ai mei. Așa că m-am decis să rămân”, a povestit eleva de la Liceul Teoretic ”Traian”. Își amintește cu plăcere de primul proiect în care s-a implicat - „Vara împreună“ - în care timp de 4 săptămâni, alături de alți 60 - 70 de voluntari, a pregătit jocuri și activități pentru aproximativ 300 de copii. ”A fost un program destul de intens în fiecare zi, de la 9.00 la 17.00, în care am pregătit jocuri, competiții sportive și alte activități, dar a fost foarte plăcut”, își amintește Alexandra. Tânăra se descrie drept un animator care are scopul de a face ziua celorlalți mai frumoasă, așa că nu a considerat niciodată că are un program, deși a petrecut la fundație multe ore, fără să aștepte vreodată să fie recompensată în vreun fel. Și asta fără să ignore familia și școala, unde a organizat și s-a implicat de asemenea în activități de voluntariat. ”Noi la oratoriu discutăm mereu și spunem că familia este pe primul loc și este important să fim împreună, să petrecem sărbătorile cu toții. Apoi urmează școala și abia la urmă oratoriul, însă cu un program bine stabilit le poți combina cu succes pe toate”, a povestit Alexandra.

PROVOCARE ”Voluntariatul te schimbă, chiar te face să fii un om mai bun și te face să te gândești și la cei din jur. Și consider că asta e cel mai important: să ne implicăm și să ne dorim să facem bine celorlalți, așa că provoc cât mai mulți tineri să se implice în diferite asociații, să facă bine oamenilor și copiilor, pentru că voluntariatul îi va transforma”, susține tânăra.