Proxenet ieşean căutat de autorităţile belgiene, reţinut la Constanţa

Un bărbat în vîrstă de 31 ani din Iaşi, căutat de aproape un an de autorităţile belgiene pentru săvîrşirea mai multor infracţiuni, printre care trafic de persoane şi proxenetism, a fost reţinut, ieri după-amiază, în Constanţa, în urma unei spectaculoase acţiuni comune a ofiţerilor Direcţiei de Investigaţii Criminale Bucureşti şi poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Constanţa. La începutul acestui an, autorităţile belgiene au solicitat Biroului Naţional Interpol să identifice trei persoane, doi bărbaţi şi o femeie, toţi români, pe numele cărora fuseseră emise mandate de arestare pentru proxenetism, trafic de persoane, spălare de bani şi asociere la infracţiunea de trafic de persoane. În urma informaţiilor furnizate de Interpol, ofiţerii Direcţiei de Investigaţii Criminale au demarat verificările pentru identificarea celor trei persoane date în urmărire internaţională. Doi dintre cei căutaţi, Eugen Trufanda şi Rica Nicoleta Mladin, au fost prinşi, primul în Bucureşti, pe 3 iulie 2007, iar celălalt în Brăila, pe 18 august 2007. Cel de-al treilea urmărit, Valter Păsniceanu, de 31 ani, din Iaşi, acuzat la rîndul său de autorităţile belgiene de trafic de persoane, proxenetism şi spălare de bani a rămas neidentificat pînă în cursul dimineţii de ieri, cînd a fost reperat de ofiţerii bucureşteni în apartamentul unui bloc situat pe strada Pescarilor din Constanţa. În momentul identificării, poliţiştii bucureşteni au solicitat sprijinul ofiţerilor Serviciului de Investigaţii Criminale al IPJ Consatnţa. Locuinţa în care se ascundea ieşeanul a fost ţinută sub supraveghere timp de mai bine de două ore pînă cînd cel căutat a ieşit in apartament şi s-a urcat la bordul unui autoturism. Poliţiştii au urmărit maşina pînă cînd a intrat într-o benzinărie de pe strada Soveja. În momentul în care Valter Păsniceanu a coborît din autoturism pentru a alimenta, oamenii legii au intervenit şi l-au reţinut fără ca acesta să opună rezistenţă. Bărbatul a fost preluat de escortă şi urmează a fi prezentat magistraţilor Curţii de Apel Constanţa pentru confirmarea mandatului de arestare emis de autorităţile belgiene. Potrivit anchetatorilor, cei trei urmăriţi duceau fete în Belgia sub pretextul asigurării unor locuri de muncă, iar acolo le obligau să se prostitueze, banii fiind trimişi în România.