Proxenet tulcean extrădat în Spania

Dumitru Aurelian Acriş, de 31 ani, din localitatea tulceană Măcin, a apărut, ieri, în faţa Curţii de Apel Constanţa unde s-a judecat cererea de extrădare a acestuia formulată de autorităţile spaniole. Tînărul a fost de acord cu predarea sa anchetatorilor din Valencia, însă a cerut să fie cercetat şi judecat în Spania numai pentru acuzaţiile menţionate în mandatul european de arestare. Avînd în vedere consimţămîntul lui Acriş, instanţa a decis extrădarea lui, care va avea loc în următoarele 29 de zile, timp în care bărbatul va sta în arestul IPJ Constanţa. Reamintim că Dumitru Aurelian Acriş este căutat de autorităţile juridiciare din Spania pentru a-şi ispăşi două condamnări, a cîte cinci ani fiecare, pentru comiterea infracţiunii de trafic de fiinţe umane (potrivit art. 163-188 din Codul Penal spaniol), corespondentul infracţiunilor din Codul Penal românesc al traficului de persoane şi proxenetismului. Conform anchetatorilor, în 2003, Acriş a racolat două fete din Tulcea, pe care le-a dus în Spania, unde le-a promis că le va găsi un loc de muncă foarte bine plătit. Fetele le-au declarat procurorilor că, odată ajunse în Valencia, au fost sechestrate într-un apartament, bătute şi ameninţate cu moartea dacă încearcă să fugă, apoi obligate să se prostitueze. Ca să fie sigur că cele două îl vor asculta orbeşte şi nu se vor putea întoarce în România, Acriş le-a luat paşapoartele şi le-a dus în localuri, pentru a racola clienţi. În 2005, româncele au reuşit să anunţe Poliţia din Valencia, moment în care proxenetul a dispărut din oraş. Anchetatorii spanioli au emis de îndată mandat de arestare pe numele lui Dumitru Aurelian Acriş, dar acesta a fost de negăsit. Judecătorii spanioli l-au judecat în lipsă şi l-au condamnat la zece ani de închisoare, cîte cinci ani pentru exploatarea celor două fete. După ce a fost condamnat, autorităţile spaniole au anunţat Interpolul, iar pe 15 martie 2009 a fost emis, pe numele tulceanului, un mandat de arestare european. În urmă cu două zile, Acriş a fost găsit de poliţiştii tulceni în localitatea Măcin, reţinut pentru 24 de ore şi prezentat Parchetului de pe lîngă Curtea de Apel Constanţa. Procurorii l-au trimis, ieri, în instanţă, cu propunere de arestare în vederea extrădării în Spania. Adus în faţa judecătorilor, Dumitru Aurelian Acriş a fost de acord să meargă în Spania pentru a-şi lămuri situaţia, întrucît era foarte contrariat de acuzaţiile ce i se aduc. „Eu sînt plecat din ţară din 2004. În Spania am fost audiat de două ori şi dacă era ceva adevărat că am făcut trafic de persoane, nu mi-ar fi dat drumul şi m-ar fi reţinut pentru că eu nu aveam niciun interes să fug!”, a declarat Acriş. El a recunoscut că mai are un dosar penal pe rolul Judecătoriei Măcin, în care este acuzat de ucidere din culpă.