Proxenetă eliberată

Magistraţii constănţeni au dispus, vineri, eliberarea provizorie sub control judiciar a Ionicăi Cojocaru, de 27 ani, din Hârşova, acuzată de proxenetism. Tânăra a fost încarcerată în urmă cu două luni împreună cu Mihai Munteanu, care, în opinia avocatului tinerei, ar fi cel care a pus la cale afacerea. „Ionica Cojocaru are în întreţinere un copil de doi ani, cu probleme medicale şi, fiind divorţată, nu are cine să îi crească copilul. Potrivit rechizitoriului întocmit de procurori, pe 25 iunie, Cojocaru şi Munteanu au fost reţinuţi de oamenii legii în parcarea hotelului “Doina”, din staţiunea Mamaia, unde negociau tariful pentru două fete din Hârşova, în vârstă de 18 şi, respectiv, 15 ani. Poliţiştii spun că proxeneţii cereau câte 300 de lei pentru o partidă de sex, fără să ştie că presupusul client este ofiţer sub acoperire şi că oamenii legii aşteaptă în zonă încheierea tranzacţiei, pentru a-i încătuşa. În momentul în care au pus mâna pe banii marcaţi anterior, poliţiştii au intervenit şi i-au reţinut.