Proxeneţi după gratii

Şase bărbaţi judecaţi pentru proxenetism, respectiv complicitate la aceeaşi infracţiune şi o tânără acuzată de prostituţie au fost condamnaţi, ieri, de Judecătoria Constanţa. Tamer Elvis Dumitru a primit doi ani şi trei luni de închisoare cu executare, Tenur Ali şi Belgin Ali, câte doi ani de detenţie, Ersin Ali - un an şi patru luni cu executare, Erdin Rasim - un an şi cinci luni cu executare, iar Elvis Flori Chiriac şi Alina Şerban - câte un an cu suspendare condiţionată. Cea de-a opta persoană implicată în activitatea de prostituţie, Florentina Gheorghe, nu s-a prezentat în faţa instanţei, astfel că ea va fi judecată separat. Sentinţa nu este definitivă. Reamintim că cei şapte au recunoscut toate acuzaţiile aduse şi au cerut pedepse mici întrucât au fost de acord să fie judecaţi numai pe baza probelor administrate în timpul anchetei procurorilor.

• PERCHEZIŢII DOMICILIARE • Conform rechizitoriului, pe 17 martie, lucrătorii Serviciului Investigaţii Criminale şi luptătorii DIAS au efectuat mai multe percheziţii domiciliare în cartierul constănţean Piaţa Chiliei, în urma cărora i-au „săltat” pentru audieri pe Tamer Elvis Dumitru, Erdin Rasim şi Elvis Flori Chiriac. Anchetatorii au stabilit că acuzaţii au înlesnit, vreme îndelungată, practicarea prostituţiei de către mai multe tinere, dintre care una în vârstă de 14 ani, din Galaţi. Acestea erau duse pe bulevardul Aurel Vlaicu, din Constanţa, în apropierea fostului târg de legume, unde îşi găseau clienţii cu care întreţineau relaţii sexuale contra cost. În acest mod, proxeneţii au obţinut sume importante de bani de pe urma prostituatelor.

• URMĂRIŢI NAŢIONAL • Dumitru şi Rasim au fost arestaţi, iar Elvis Flori Chiriac a fost cercetat în libertate întrucât are 15 ani. La câteva zile de la descinderi, alţi doi indivizi suspectaţi de implicare în reţeaua de proxenetism au ajuns în spatele gratiilor, după ce au fost daţi în urmărire generală. Tenur Ali şi Belgin Ali s-au prezentat singuri la poliţie, însoţiţi de avocaţi. La scurt timp, fratele lor, Ersin Ali, a ajuns şi el în arest pentru aceleaşi acuzaţii. Procurorii spun că în locuinţa celor doi a fost găsită o adolescentă în vârstă de 19 ani, din Iaşi, pe care aceştia o exploatau sexual. Pe baza interceptărilor telefonice, procurorii au stabilit implicarea în acest caz a două tinere, Florentina Gheorghe, de 23 de ani, şi Alina Şerban, ambele din Constanţa, care se prostituau de bună voie în folosul proxeneţilor arestaţi. Conform anchetatorilor, cele două au la activ numeroase amenzi primite după ce oamenii legii le-au prins pe variantă în compania unor clienţi.