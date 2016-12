Proxeneţii de la Hârşova rămân în arest

Ionica Cojocaru şi Mihai Munteanu, ambii de 27 ani, din Hârşova, au fost prezenţi, ieri, în faţa Tribunalului Constanţa pentru a-şi susţine nevinovăţia. Ei au atacat cu recurs decizia Judecătoriei Constanţa de a-i aresta preventiv pentru proxenetism şi au cerut să fie cercetaţi în libertate. Avocatul lor a depus la dosar un tabel cu semnături ale persoanelor care îi cunosc pe cei doi şi care spun că aceştia nu sunt pericol public. „Am un venit stabil, un copil de crescut, iar la flagrant am „picat” pentru că investigatorul sub acoperire a insistat să mă duc cu el la un suc şi am acceptat”, a spus Ionica Cojocaru. După deliberări, judecătorii au respins recursul celor doi, care rămân după gratii pentru următoarele 29 de zile. Potrivit anchetatorilor, în seara de 25 iunie, Cojocaru şi Munteanu au fost reţinuţi de oamenii legii în parcarea hotelului “Doina”, din staţiunea Mamaia, acolo unde negociau de zor tariful pentru două fete din Hârşova, în vârstă de 18 şi, respectiv, 15 ani. Poliţiştii constănţeni spun că aceştia cereau câte 300 de lei pentru o partidă de sex, fără să ştie că presupusul client este ofiţer sub acoperire şi că oamenii legii aşteaptă în zonă încheierea tranzacţiei, pentru a-i încătuşa. În momentul în care au pus mâna pe banii marcaţi anterior, poliţiştii au intervenit şi i-au reţinut. Potrivit anchetatorilor, cei doi suspecţi au fost filaţi timp de aproape o lună, un ofiţer reuşind să ia legătura cu ei, sub pretextul că vrea să cumpere două fete pentru a le exploata sexual în Spania.