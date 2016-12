18:05:54 / 24 Octombrie 2016

Sugestie

Stimati Domni, Sunt doar sustinator Nu inteleg de ce la intalniri televizate,,cu reprezentanti PNL, va purtati cu manusi si nu aveti replici taioase la :acuzatii de tipul : _ plagiate, nu stiti ca pe www,plagiate .ro (constituit de prof.din Cluj), apar ca plagiate tezele de doctorat ale lui Nicolaescu,Busoiu si 2 articole publicate de Alina Gorghiu ? De ce nu exista reactii de la Comisia de etica ,este o alta problema,, la aceasta aveti sigur explicatie - doar PSD are presedinte condamnat cum nu se mai intalneste in Europa. Dar se mai intalneste in Europa ,Presedinte care sa aiba hotarare judecatoreasca definitiva ca a folosit acte false in dobandirea de case ? Deasemeni mai exista in Europa, Presedinte care sa fi fost sofer -conform propriei declaratii- la straini interesati in preluarea de copii romani? Sau chiar intermediari la activuati care nu fac cinste unui intelectual. In cazul Presedintelui ,chiar familie : professor de fizica/professor de engleza. Va purtati cu manusi fata de cei care va creiaza situatii dificile in pozitii de confruntare politica !?!. Cred ca gresiti . Cu stima C.Rizescu