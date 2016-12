PSD, ALDE și UDMR au bătut palma în Parlament

Propunerea de premier a alianței PSD - ALDE, fostul ministru al Dezvoltării Regionale și Administrației Publice Sevil Shhaideh, i-a convins pe liderii UDMR să semneze protocolul de colaborare parlamentară cu formațiunile care alcătuiesc majoritatea în Legislativ. „Noi am avut o înțelegere că până când nu cunoaștem persoana premierului nu vom semna protocolul de colaborare în Parlament. După ce am fost informați despre persoana premierului ne-am consultat între colegi și, conform mandatului care a fost dat de grup, astăzi vom semna protocolul de colaborare cu PSD - ALDE”, a declarat președintele UDMR, Attila Korodi, pentru Agerpres. Drept urmare, mult-discutatul protocol de colaborare între PSD, ALDE și UDMR a fost semnat de toată lumea miercuri, 21 decembrie. De altfel, Korodi a spus despre Shhaideh că este o persoană foarte bine pregătită din punct de vedere profesional, că are o capacitate de muncă foarte mare și că este deschisă la dialog.

„Din punctul de vedere al susținerii politice, probabil că perioada următoare ne va demonstra dacă poate PSD - ALDE să ofere o susținere solidă. Am colaborat direct cu Sevil Shhaideh și din punct de vedere profesional lucrează foarte bine, are o capacitate de muncă foarte mare și o deschidere la dialog. Asta am perceput în colaborarea mea cu dumneaei”, a mai spus Korodi.

Citește și:

Constănțeanca Sevil Shhaideh, premierul propus de PSD