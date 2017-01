PSD cere demisia premierului şi a miniştrilor Apărării şi de Externe

Preşedintele PSD Mircea Geoană a cerut, ieri, demisia imediată a premierului Călin Popescu Tăriceanu şi a miniştrilor Apărării, de Externe, Teodor Atanasiu şi, respectiv, Mihai Răzvan Ungureanu. "Călin Popescu Tăriceanu s-a comportat numai ca lider al PNL, nu ca un prim-ministrul României. Atît Popescu-Tăriceanu, cît şi Teodor Atanasiu au dezinformat opinia publică şi instituţiile statului român cu privire la aşa-zisele consultări cu partenerii noştri externi şi au pus România într-o situaţie extrem de gravă din punct de vedere al credibilităţii pe plan extern", a declarat liderul PSD. În opinia lui Geoană, liderii politici au ajuns să folosească războiul politic personal din plan intern pe seama intereselor naţionale ale ţării, Tăriceanu dînd dovadă de "politicianism electoral ieftin". El a afirmat că premierul şi ministrul Apărării au sfidat cele mai elementare reguli şi reglementări ale mecanismelor de adoptare ale unei astfel de decizii cu privire la securitatea naţională. De asemenea, în opinia lui Geoană, şi ministrul de Externe Mihai Ungureanu ar trebui să-şi dea demisia de onoare, întrucît faptul că nu a fost consultat în legătură cu acest subiect în cadrul PNL înseamnă că el "nu contează în acest partid". Totodată, liderul PSD a apreciat că ar trebui iniţiată o anchetă parlamentară privind mecanismul şi temeiul prin care Tăriceanu şi Atanasiu au prezentat în faţa CSAT propunerea de retragere a trupelor româneşti din Irak, în absenţa îndeplinirii procedurilor legale de consultare a Guvernului şi a instituţiilor implicate în luarea unei astfel de decizii. Liderul social-democrat a declarat, încă de joi seara, că propunerea de retragere a trupelor româneşti din Irak "nu are cum să treacă prin CSAT", întrucît acesta este o instituţie care funcţionează "prin consens": "Deci, toată mişcarea lui Tăriceanu se ştia că nu are cum să treacă prin CSAT. Este suficient ca preşedintele Băsescu sau ca ministrul Blaga să spună nu şi să voteze împotrivă ca decizia CSAT să nu funcţioneze. Este o chestiune de imagine şi nu are absolut nimic de a face cu seriozitatea unei propuneri de acest gen”. Liderul PSD s-a întrebat retoric în ce ţară democratică un partid politic aflat la guvernare "are o discuţie între trei lideri la centru, nu are o dezbatere publică, nu merge să-şi anunţe partenerii de coaliţie şi nu discută cu partenerii internaţionali?”. El a mai precizat că acest gen de decizii sînt mult prea serioase "ca să se ia într-un conclav de partid", ocazie cu care a ţinut să-i catalogheze pe liberali drept "o adunătură de oportunişti". El a apreciat interesul naţional drept "ultima victimă a războiului dintre Palatul Cotroceni şi Palatul Victoria". De asemenea, Geoană a reamintit că PSD a făcut o propunere încă de anul trecut, din timpul crizei ostaticilor români în Irak, ca România să se angajeze, printr-un proces de consultări cu aliaţii principali, într-un calendar gradual de retragere a trupelor din Irak, aşa cum fac inclusiv americanii. Şi alţi lideri social-democraţi au susţinut că demersul liberal este o gravă eroare diplomatică.