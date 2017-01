PSD cere DNA să se autosesizeze în cazul licitaţiei autostrăzii Bucureşti-Piteşti

Liderul social-democrat Mircea Geoană a anunţat, ieri, că PSD cere Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) să se autosesizeze cu privire la declaraţia premierului Călin Popescu Tăriceanu referitoare la trucarea unei licitaţii pentru autostrada Bucureşti-Piteşti. El a atras atenţia că social-democraţii vor urmări acest subiect şi vor acţiona pe canal politic şi chiar penal în perioada următoare. Liderul PSD a reamintit, totodată, că, în cursul zilei de marţi, prim-ministrul a recunoscut în faţa camerelor de luat vederi că în structurile guvernamentale pe care le conduce se practică trucarea grosolană a licitaţiilor. El a arătat, de asemenea, că Tăriceanu şi Radu Berceanu s-au declarat “complici”: “Premierul a confirmat că în ciuda informaţiilor pe care le deţine nu a făcut nimic nici pentru a-i opri şi nici pentru a-i sancţiona pe cei pe care i-a acuzat că au trucat licitaţii. A fost evident că cel vizat a fost fostul ministru al Transporturilor Radu Berceanu. Este clar că cei care au guvernat România patru ani de zile sînt complici la aceste operaţiuni deliberate de fraudare a licitaţiilor şi de devalizare a bugetului public”. Reamintim că premierul Tăriceanu I-a transmis, marţi, lui Radu Berceanu: “Nu ştiu cine este firma care a cîştigat la autostrada Bucureşti-Piteşti cu preţ dublu faţă de primul clasat. Să-l întrebaţi pe Berceanu cum rezolvă ecuaţia asta, o ecuaţie simplă. Firma clasată pe locul doi cu preţul dublu faţă de prima clasată cîştigă licitaţia. Soluţia la ecuaţie este formată din trei litere: “DNA”\". Licitaţia a fost organizată în perioada în care Ministerul Transporturilor era condus de Gheorghe Dobre, iar contractul a fost semnat în timpul mandatului lui Radu Berceanu. În luna martie a acestui an, DNA a anunţat că face verificări privind împrejurările în care a fost semnat contractul. Radu Berceanu a declarat, ieri, că premierul ar trebui să ştie că el nu era ministru al Transporturilor atunci cînd s-a cîştigat licitaţia pentru reparaţia autostrăzii Bucureşti-Piteşti, în schimb Tăriceanu era prim-ministru: “Nu are nicio legătură cu mine, dar are legătură cu el (Tăriceanu - n.r.). Şi dacă nu i-a plăcut că a ieşit firma de pe locul al doilea, avea Corpul de control al primului-ministru şi trebuia să îl trimită sau să dea atunci la DNA. Iar pentru că a ştiut o anumită chestiune şi o spune acum după doi ani, este pasibil de pedeapsa care se cheamă tăinuirea infractorului, care este penală şi este foarte gravă”. El a mai spus că Tăriceanu a mers marţi pe patru şantiere, pentru a-şi vedea propriile eşecuri, pentru că sînt patru şantiere care toate au fost începute şi la niciunul nu a dat bani. Fostul ministru al Transporturilor a mai spus că prim-ministrul a dat dovadă de tupeu în condiţiile în care ştia că nu a alocat bani şi a mers să inspecteze şantierul.