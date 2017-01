PSD cere majorarea pensiilor din octombrie

Vicepreşedintele PSD Marian Sîrbu a declarat, ieri, că, în condiţiile în care Guvernul nu va accepta să majoreze punctul de pensie cu 20% de la 1 octombrie, social-democraţii vor utiliza toate mijloacele posibile, inclusiv depunerea unei moţiuni de cenzură, pentru a “forţa” acest lucru: “Creşterea punctului de pensie cu 20% de la 1 noiembrie, aşa cum doreşte Guvernul, şi pe care o prezintă sub titlul de majorare a pensiilor, nu reprezintă decît o păcăleală. Dorim să forţăm, să impunem Guvernului o corecţie: această creştere de 20% să se facă începînd cu 1 octombrie”. Liderul PSD a argumentat poziţia social-democraţilor prin faptul că, începînd cu luna mai, diferenţa dintre salariul mediu prognozat şi salariul mediu realizat a fost de 10%, ceea ce a reprezentat şi o pierdere similară la nivelul pensionarilor cu pensii medii. Sîrbu a dat exemplul unui pensionar cu o pensie medie de 500 de lei care, începînd cu mai, a pierdut lunar circa 10%, ceea ce echivalează cu pierderea a circa 300 de lei din luna mai pînă în luna noiembrie, cînd doreşte Guvernul să majoreze pensiile. Sîrbu a arătat că dorinţa PSD ca Guvernul să aplice majorarea pensiilor începînd cu 1 octombrie ar duce la recuperarea a 100 lei pierduţi de către pensionarul dat drept exemplu. Liderul social-democrat a arătat că PSD va introduce în programul său pentru 2009 obligativitatea păstrării puterii de cumpărare a pensiilor pentru un an, intenţionîndu-se reintroducerea indexării trimestriale a pensiilor, în raport cu rata inflaţiei. El a apreciat că sursa de finanţare pentru majorarea pensiilor de la 1 octombrie o poate constitui subvenţia de la bugetul de stat, în valoare de 4 milioane de euro, la care s-ar adăuga excedentul de la bugetul asigurărilor sociale din iunie, în valoare de 130 de milioane de euro, ajungîndu-se la o sumă totală de 530 de milioane de euro. Sîrbu a mai făcut referire şi la un proiect de lege al PSD privind pensiile agricultorilor, care se află în acest moment în dezbatere la Comisia pentru muncă din Cameră şi care prevede existenţa unui sistem propriu de asigurări sociale pentru agricultori: “Dacă săptămîna următoare nu vom primi un punct de vedere explicit din partea Guvernului referitor la acest proiect, acest lucru va constitui un motiv în plus pentru a nu lăsa acest Guvern să-şi termine mandatul”.