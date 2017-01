PSD cere PNL să-l suspende pe Adomniţei din funcţiile politice

Purtătorul de cuvânt al PSD, Gabriela Podaşcă, a anunţat că PSD îi solicită co-preşedintelui PNL Alina Gorghiu suspendarea din toate funcţiile politice a preşedintelui CJ Iaşi, Cristian Adomniţei, având în vedere că acesta este cercetat sub control judiciar într-un caz de corupţie. "Având în vedere punerea în mişcare a acţiunii penale de către DNA împotriva preşedintelui Consiliului Judeţean Iaşi Cristian Admponişei şi cercetarea acestuia sub control judiciar PSD solicit Alinei Gorghiu, în calitate de preşedinte al PNL, să-l suspende pe Cristian Adomniţei din toate funcţiile politice deţinute", a declarat duminică Gabriela Podaşcă. Ea a adăugat că Alinei Gorghiu îi place să vorbească despre statul de drept doar atunci când acţiunile procurilor vizează opozanţii politici şi ignoră corupţia din propriul partid. Podaşcă a mai susţinut că pe Alina Gorghiu nu o deranjează că "jumătate din colegii ei din PNL, din vechiul PDL, sunt acuzaţi că şi-au finanţat campaniile electorale în 2012 din banii din şpagă" şi explicat această lipsă de reacţie prin faptul că însăşi Alina Gorghiu ar fi primit pentru firma sa de avocatură contracte de la AVAS în perioada în care era consiliera preşedintelui AVAS. Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Rovana Plumb, i-a transmis, la rândul ei, co-preşedintelui PNL Alina Gorghiu o scrisoare deschisă în care îi cere să nu mai protejeze "corupții din partid" şi să pună capăt tăcerii cu privire la problemele legale ale şefului CJ Iaşi, Cristian Adomniţei. Președintele Consiliului Județean Iaşi, Cristian Adomniţei, reținut pentru favorizarea făptuitorului și fals intelectual, va fi cercetat sub control judiciar, a decis, vineri noapte, Tribunalul Iași.