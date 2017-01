PSD Constanța a anunțat candidații pentru localele din 2016

11:10:19 / 29 August 2015

Experienta

Domnul Fagadau stie prea bine care este reteta "succesului" in alegerile pentru functia de primar in Constanta ... acordarea de facilitati cat mai multe si incurajarea nemuncii precum si continuarea "marilor proiecte" ale orasului, cum ar fi de exemplu marirea cartierului HC ... sa stiti ca aveti mari sanse sa castigati, tocmai pentru ca astia despre care vorbesc, electoratul ex-mazarist, sunt multi iar restul sunt atat de scarbiti de tot ce (nu) se intampla in oras incat aleg sa nu voteze ... daca se vrea distrugerea efectiva a orasului nu trebuie decat sa votati Fagadau ... cel mai trist este insa absenta vreunui opozant cinstit, corect, care sa doreasca doar binele orasului ... eu inca sper ca acesta va aparea in cele din urma si va reusi sa readuca la viata acest oras, candva atat de frumos