PSD Constanţa şi-a ales conducerea pentru următorii doi ani

O NOUĂ CONDUCERE În vederea pregătirii Congresului Naţional al PSD care va avea loc în perioada 19-20 aprilie la Bucureşti, ieri, PSD Constanţa a organizat alegeri. În sala mică a Casei de Cultură a Sindicatelor s-au desfăşurat alegerile la organizaţia municipală PSD Constanţa, acolo unde Lucian Băluţ şi-a prezentat demisia din funcţia de preşedinte, după numirea lui în funcţia de director general al Administraţiei Porturilor Maritime Constanţa. În urma votului, noul preşedinte al organizaţiei municipale a fost ales viceprimarul Constanţei Decebal Făgădău. „Voi munci ca şi până acum în PSD. Prea multe nu avem de schimbat, pentru că organizaţia a fost condusă foarte bine. Probabil vom umbla puţin la nişte rotiţe fine în ceea ce priveşte organizarea. După ce sediul organizaţiei va fi gata, împreună cu consilierii locali şi cu parlamentarii vom avea audienţe pentru că numai aşa, fiind aproape de oameni, vom putea să le rezolvăm problemele”, a declarat preşedintele organizaţiei municipale a PSD, Decebal Făgădău.

RECONFIRMARE Imediat după terminarea alegerilor la organizaţia municipală, delegaţii s-au mutat în sala mare a Casei de Cultură pentru şedinţa organizaţiei judeţene. Atât preşedintele organizaţiei, Radu Mazăre, cât şi prim-vicepreşedintele Nicuşor Constantinescu au dorit în primul rând să mulţumească delegaţilor prezenţi pentru sprijinul acordat în campaniile electorale din 2012, la alegerile locale şi parlamentare. „Trebuie să transmiteţi oamenilor că ne vom ţine promisiunile făcute în campanie, dar trebuie să le spuneţi că nu se pot realiza peste noapte. Este nevoie de timp. Acum, noi, cei din administraţia publică, împreună cu Guvernul României suntem preocupaţi de problema descentralizării şi a regionalizării, pe care pedeliştii o interpretează total greşit. Noi, spre deosebire de ei, am pornit pe acest drum consultând toţi factorii implicaţi, nu am venit cu proiectul de lege în Parlament. Aceasta este acum prioritatea noastră”, a declarat prim-vicepreşedintele PSD Constanţa, Nicuşor Constantinescu. La rândul său, Radu Mazăre le-a spus delegaţilor prezenţi că longevitatea sa ca primar s-a datorat faptului că şi-a respectat promisiunile făcute. „Vreau să le transmit primarilor noştri că au obligaţia să respecte ceea ce au promis şi să nu se culce pe o ureche şi să aştepte alegerile din 2016. Cei care fac aşa nu vor mai avea susţinerea mea. De asemenea, vreau să le transmit directorilor de deconcentrate, pe care partidul i-a pus acolo, să nu cumva acum, că au ajuns în funcţie, să-i trateze de sus pe primari, pe consilierii locali, pe reprezentanţii mass media sau pe cetăţeni. Am auzit deja că au apărut astfel de probleme. Cei care fac aşa ceva să se pregătească să plece. Aveţi nevoie de primari, aveţi nevoie de jurnalişti pentru a comunica cu locuitorii”, a spus Mazăre. Imediat după discursurile reprezentanţilor conducerii PSD Constanţa s-a trecut la vot, unde atât Radu Mazăre cât şi Nicuşor Constantinescu au fost reconfirmaţi în funcţie. De asemenea, Cristinel Dragomir a fost reales în funcţia de secretar executiv, iar Cristian Darie a rămas trezorierul organizaţiei judeţene. Cei 650 de delegaţi au votat şi restul membrilor Biroului Permanent Judeţean, dar şi cei 125 de delegaţi care vor participa la Congresul PSD de la Bucureşti în perioada 19-20 aprilie.