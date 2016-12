PSD crește precum Făt-Frumos în sondaje

11:43:34 / 04 Decembrie 2016

DESPRE PNL

Indiferent de cifrele sondajelor , realitatea este este ca PNL nu are nicio legatura cu liberalismul , neoliberalismul sau alte forme legate de ceea ce se numeste in Occident politica liberala . Istoria acestui hibrid cu pretentii de partid liberal , incepe in martie 1990 la primul Congres PNL cand este ales presedinte Radu Campeanu . Inca din iulie 1990 incep framantarile si sciziunile dintre vechii si noii liberali . Apar aripile , socialistii liberali ai lui Cerveni care fuzioneaza cu PNL ,,alta fractiune formeaza PNL - CD , continua metamorfoza si apare CNID care se transforma in CDR . In 1992 PNL paraseste CDR, candideaza pe liste proprii si nu trece pragul electoral de 3% . In urma acestui esec , se constituie Grupul de reforma Politica si Morala , alte grupuri si scizonisti infiinteaza Partidul Liberal 1993 ( P.L. ' 93) . In februarie 1993 fuzioneaza cu Noul Partid Liberal si Mircea Quintus il inlocuieste pe Radu Campeanu la sefia partidului . Acest nou partid " zburator " duce la un proces intre cele doua aripi , Campeanu si Quintus si Tribunalul hotaraste ca adevarata branza liberala se vinde in magazinul lui lui Quintus . Magazinul cu branza mai putin liberala , a lui Campeanu , pune in mai 1995 o firma noua : PNL - Campeanu . . Gasim PNL - Quinrtus in CDR , apoi in coalitia CDR-USD-UDMR ciorba poltica preparata de bucatarul sef Ciorbea . Fara sa mai datam , PNL absoarbe PNL - CD ( Al.Popovici ) fuziuneaza cu Partidul Alianta Civica , apoi iese din CDR . Stolojan liberalul intra in competitia pentru prezidentiale alaturi de Iliescu si Vadim " extremistul " . In turul doi , liberalii hotarasc sa-l sustina pe Iliescu si Vadim , pierde alegerile . Putem spune ca se infiripase idila care va duce mai tarziu la USL parere sustinuta si de faptul ca in decembrie 2000 PNL semneaza un protocol de sustinere a guvernului minoritar Nastase . PNL nu se lasa si hotarat sa se sinucida , alage pe Valeriu Stoica in functia de presedinte (2001) . Urmeaz mazilirea lui V.Stoica si alegerea lui Stolojan . Marele maestru al Combinatiilor , PNL , semneaza un protocol de colaborare cu PD , dupa care fuzioneaz cu UFD si PNL - Campeanu . Acesta , care fusese mazilit in 1993 . PNL si PD fac in sept .2003 " Alianta pentru Dreptate si Adevar " Urmeaz la conducerea PNL cei mai Mari Liberali , Tariceanu si Crin Antonescu , ramas in istorie , alaturi de Hasotti , drept unul din fauritorii catastrofalului USL . Dupa atate peripetii , vanzoleli si transformari , ne intrebam ce este de fapt PNL . Cu PSD ne-am lamurit . Este , asa cum declara Hasotti , pardidul cel mai corupt , malefic , perfid , si ipocrit , care tradeaza interesul national ,submineaza economia natonala , un partid fara Dumnezeu , fara rusine ,fara lege , ceea ce nu l-a impidecat sa intre cu PNL in USL . Revenind la intrebarea ce este PNL , putem emite parerea ca este in realitate aripa de najdejde a PSD . Ramane ca dupa alegeri sa vedem daca PNL mai are ceva liberal in Program , actiuni si atitudini . Pana una alta , constatam ca preferintele electoatului merg spre PSD , datorita in mare parte celor aratate mai sus despre liberali . PSD este si va fi victorios in alegeri , atata timp cat in Romania asa zisa " Dreapta " exista doar cu numele .