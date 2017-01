PSD: Cu Nica vicepremier sau deloc

Conducerea PSD a intrat în şedinţă pentru a analiza situaţia din coaliţia de guvernare. Preşedintele PSD, Mircea Geoană, a declarat, ieri, după şedinţa coaliţiei, că PD-L a reproşat social-democraţilor participarea parlamentarilor partidului în comisiile de anchetă parlamentară în cazurile Udrea şi Ridzi, preşedintele Senatului afirmînd că acest lucru este \"scandalos\". “Ceea ce mi s-a părut scandalos în şedinţa coaliţiei este că principalul reproş care a fost adus, şi este motivul secundar, dar la fel de important pentru domnul Băsescu, a fost, de fapt, participarea noastră la comisiile de anchetă parlamentară pentru doamna Udrea şi doamna Ridzi”, a declarat Geoană. Şedinţa BPN al PSD a fost destul de agitată, fiind luate în discuţie două scenarii: demisia în bloc a miniştrilor PSD sau reconfirmarea lui Nica. Surse din PSD au declarat că, din luările de poziţie ale membrilor PSD, părerile pro şi contra ieşirii de la guvernare au fost relativ egale, curentul dominant, deşi nu majoritar, fiind însă pentru menţinerea PSD în Guvern şi susţinerea lui Nica. Printre cei care s-au pronunţat pentru ieşirea de la guvernare s-au aflat Gheorghe Nechita, Ioan Toma, Liviu Dragnea, în timp ce cei mai mulţi dintre miniştri s-au pronunţat pentru rămînerea la guvernare. Social-democraţii au ieşit şi au anunţat menţinerea sprijinului politic pentru ministrul de Interne Dan Nica. Acesta, la rândul lui, a declarat că atacul lansat de PD-L poate arunca România într-o criză fără precedent: “Aş dori să vă spun, în calitate de viceprim-ministru al Guvernului României şi de ministru de Interne, că acest atac aruncă România într-o criză politică fără precedent, o criză politică extrem de periculoasă, care, suprapusă peste criza economică, poate să aibă efecte deosebit de complexe şi de grave asupra tuturor românilor”. El a afirmat că anchetele Ministerului de Interne “deranjează”. Secretarul general interimar al PSD, Liviu Dragnea, a declarat, după BPN, că îi solicită preşedintelui ţării să se implice în prevenirea unei eventuale crize care ar putea fi declanşată prin remanierea lui Nica din Guvern. “Nu există nicio motivaţie serioasă şi credibilă pentru ca premierul să îl remanieze pe Dan Nica. Este o reacţie de teamă faţă de măsurile ferme luate la alegerile pentru europarlamentare”, a declarat Dragnea. Preşedintele de onoare al PSD, Ion Iliescu, a spus că i se pare că decizia lui Emil Boc de a-l remania pe ministrul de interne Dan Nica nu are o motivaţie serioasă, adăugînd că faptele îi confirmă scepticismul legat de decizia de a accepta această alianţă. “Premierul nu are dreptul să demită un ministru. Remanierea se face, dacă vrea s-o facă premierul, la propunerea lui şi prin decizia preşedintelui”, a spus Iliescu.

CExN îl susţine pe Nica

După BPN, s-a reunit Comitetul Executiv Naţional (CExN) pentru a lua decizia finală în ceea ce priveşte relaţia cu PD-L şi rămînerea la guvernare. Înaintea şedinţei, preşedintele PSD Constanţa, primarul Radu Mazăre, a declarat că PSD Constanţa a atenţionat înaintea semnării protocolului de guvernare cu PD-L că decizia nu avantajează PSD, filiala condusă de el pronunţîndu-se şi acum pentru ieşirea de la guvernare. “Eu am spus întotdeauna că e bine să nu stăm cu ăştia la guvernare pentru că lucrurile vor merge prost! Şi merg prost!”, a spus Mazăre. El a mai afirmat că riscul destabilizării ţării printr-o criză guvernamentală nu există, întrucît ţara este oricum destabilizată de Traian Băsescu. În ceea ce priveşte recomandarea lui Băsescu ca PSD şi PD-L să îşi bage picioarele în apă rece pentru a analiza situaţia, Mazăre a spus: “Eu nu fac niciodată ce sfătuieşte preşedintele, pentru că preşedintele sfătuieşte numai de rău”. La finalul CExN, preşedintele PSD Mircea Geoană a declarat că PSD îl susţine pe Dan Nica pentru funcţiile de ministru de Interne şi de vicepremier, iar dacă preşedintele acceptă revocarea sa, acest gest echivalează cu ruperea protocolului de guvernare, miniştrii PSD se retrag, iar şeful statului şi PD-L vor purta întreaga responsabilitate. Potrivit lui Geoană, adevăratul motiv al anunţului premierului privind revocarea lui Nica este \"obsesia\" PD-L şi a lui Traian Băsescu de a frauda alegerile. Geoană a afirmat că decizia premierului este nefondată, iar argumentele invocate de acesta în coaliţie sînt pretexte politice. Geoană a invocat faptul că, în cazul unei coaliţii, deciziile cu privire la revocarea miniştrilor se iau cu acordul părţilor şi, fiind vorba de schimbarea compoziţiei politice a Guvernului, este necesar şi avizul Parlamentului. Liderul PSD a susţinut că decizia aparţine şefului statului, care trebuie să aprobe o propunere a şefului Guvernului şi, de fapt, nici măcar preşedintelui, ci Parlamentului. Liderul PSD a spus că luni seară îi va trimite premierului Emil Boc o scrisoare în care va demonta toate acuzaţiile formulate de acesta la adresa PSD în coaliţie.