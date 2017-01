PSD, deschis negocierilor

Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Adrian Năstase, a declarat, ieri, că PSD va avea discuţii cu toate partidele, în contextul negocierilor care se prefigurează, precizînd că este firesc să fie aşa, şi a anunţat că în cursul zilei se va stabili şi echipa de negociatori a formaţiunii. Năstase a arătat că liderii social-democraţi reuniţi la sediul central al partidului au discutat despre faptul că, din punctul de vedere al votului politc, PSD a cîştigat primul loc la aceste alegeri, chiar dacă “la fotografie”. În plus, el a menţionat că social-democraţii consideră că este nevoie să se realizeze un punct de vedere foarte clar şi la nivelul discuţiilor din interiorul partidului, în condiţiile negocierilor pentru formarea viitoarei majorităţi parlamentare şi a Guvernului. Năstase nu a dorit să precizeze care sînt principalele elemente de negociere ale PSD, arătînd că “este extrem de delicat ca, înainte de înceapă aceste discuţii, să dăm răspunsuri care să prefigureze anumite lucruri”. La rîndul său, liderul PSD, Mircea Geoană, a adresat o invitaţie către liderii celorlalte formaţiuni politice intrate în Parlament, pentru începerea discuţiilor în vederea formării guvernului: “Sîntem deschişi unor discuţii cu toate formaţiunile care au intrat în Parlament. Ca partid care a înregistrat un succes în această campanie, adresez o invitaţie celorlalţi lideri de partide politice pentru a putea să intrăm într-o discuţie formală, şi cu presa de faţă, dacă se poate, sau după ce ieşim din consultări, pentru a putea să dăm ţării un guvern cît mai rapid”. El a arătat că invitaţia la negocieri este lansată către toate partidele parlamentare, urmînd să se vadă ulterior “cei care răspuns primii”. Întrebat dacă PSD a primit pînă acum vreo ofertă de negociere, Geoană a răspunst: “Numeroase!”. El a arătat că este firesc să se intre într-o negociere “amplă”, pentru formarea unei majorităţi solide, a unei mari “coaliţii”, care să dea repede un guvern stabil. Geoană a spus că, în acest moment, PSD trebuie să analizeze “cu luciditate” toate variantele care i-ar permite să anungă la guvernare şi să aplice mandatul primit de la cetăţeni. El a atras atenţia că România are nevoie de un guvern puternic, cu “o largă majoritate”, dînd exemplul Germaniei: “În Germania, la alegerile precedente, cei de la CDU au cîştigat la mai puţin de un punct şi au astăzi o mare coaliţie în care CDU are cancelarul şi cei de la SPD un număr corespunzător de fotolii în guvernul german. Sînt şi alte soluţii de mari coaliţii în momente dificile pentru democraţiile europene”. Geoană a arătat că mandatul PSD este de a apăra “prin toate mijloacele” locurile de muncă şi puterea de cumpărare a populaţiei.