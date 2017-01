PSD, dispus să susţină un guvern minoritar, în vederea Integrării

Preşedintele PSD, Mircea Geoană, a afirmat, ieri după-amiază, că actualul Executiv nu mai are mult de trăit: “Ne îndreptăm cu paşi repezi spre destrămarea Coaliţiei, iar peste cîteva zile, vom avea un Guvern minoritar. Acesta va rezista pînă la aderarea în UE, iar altă soluţie decît anticipatele nu văd”, a spus Geoană, care a adăugat: “Cine poate uita că primul lucru pe care l-a făcut Berceanu după ce a ajuns ministru, înlocuindu-l pe Călin Popescu Tăriceanu, a fost să-l dea afară pe Sebastian Vlădescu din Ministerul Industriilor, aşa cum l-a dat afară şi pe Eugen Nicolăescu, după care a început să cerceteze contractele făcute de Tăriceanu. Fără îndoială că asistăm la începutul sfîrşitului. Numirea lui Berceanu este gongul final pentru acest Guvern incompetent şi mincinos”, a mai spus Geoană. Potrivit lui Geoană, absenţa premierului Călin Popescu Tăriceanu de la discursul ţinut în Parlamentul României de preşedintele Traian Băsescu reprezintă un “gest de război”. “Ciudat este că în discursul domnului Băsescu nu este şi un gest de autocritică. Nu eu am ieşit cu Tăriceanu la braţ în campania electorală. Nu eu am suportat miniştri incompetenţi ca Sulfina Barbu, Gheorghe Flutur, Gheorghe Dobre sau Eugen Nicolăescu”, a mai spus Geoană. La rîndul său, purtătorul de cuvînt al PSD, senatorul Cristian Diaconescu, a declarat că, în cazul în care PC va decide, duminică, ieşirea de la guvernare, PSD ar fi dispus să susţină un guvern minoritar PNL-PD-UDMR. Potrivit lui Diaconescu, susţinerea vizează exclusiv adoptarea şi implementarea măsurilor urgente necesare integrării europene şi pregătirea alegerilor anticipate.